Microsoft анонсирует ноутбук Surface Laptop 4 в ближайшее время — уже запущены страницы поддержки устройства

Стало известно о том, что компания Microsoft запустила страницы поддержки для ноутбука Surface Laptop 4, который ещё не был анонсирован. Это может говорить о том, что новинку официально представят в ближайшее время.

Согласно имеющимся данным, Microsoft запустила страницы поддержки для новых Surface Laptop 4, построенных на базе процессоров AMD и Intel . На основании этого можно предположить, что вендор готовится анонсировать ноутбуки уже на следующей неделе в рамках мероприятия Surface. Страницы поддержки не раскрывают официальных характеристик новых ноутбуков, но о них уже известно достаточно много информации.

Согласно имеющимся данным, версии новых ноутбуков Microsoft с чипами AMD будут оснащаться процессорами прошлого поколения, а именно Ryzen 4000 на архитектуре Zen 2. Если говорить о конкретных моделях, то предполагается, что покупателям будут доступны ноутбуки на эксклюзивных чипах с приставкой Microsoft Surface Edition, скорее всего, моделях Ryzen 5 4680U и Ryzen 7 4980U. Что касается версий Surface Laptop 4 с чипами Intel , то здесь речь идёт о процессорах 11-го поколения, таких как Core i5-1145G7 и Core i7-1185G7.

Остальные характеристики и форм-фактор Surface Laptop 4 в целом соответствуют моделям предыдущего поколения. Предполагается, что производитель выпустит модели с 13,5- и 15-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 3:2. В максимальной комплектации покупателям предложат 32 Гбайт оперативной памяти и встроенный накопитель ёмкостью 1 Тбайт.

Стоит отметить, что Microsoft пока не делала каких-либо заявлений по поводу сроков анонса Surface Laptop 4. Однако запуск страниц поддержки может говорить о том, что новинки будут представлены в ближайшее время.



