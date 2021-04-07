Обновлённый игровой ноутбук HP Omen 15 получит процессоры AMD Ryzen 5000 и GeForce RTX 3060

Компания HP готовится к выпуску обновлённой модели игрового ноутбука Omen 15. Внешне новинка полностью идентична модели 2020 года. Основные изменения коснулись внутренней начинки портативной игровой системы.

Прошлогодня модель оказалась довольно важной для рынка игровых лэптопов хотя бы с точки зрения разнообразия. Она одна из немногих предлагала выбор сразу из нескольких моделей процессоров AMD Ryzen 4000, в то время большинство производителей оснащали свои лэптопы только процессорами Intel . Обновлённая версия HP Omen 15 2021 тоже сможет предложить процессоры Ryzen, но уже 5000-й серии, вплоть до восьмиядерной модели Ryzen 7 5800H. Весьма вероятно, что процессоры Intel Core 11-го поколения также будут доступны.

Прошлогодняя версия ноутбука на базе процессоров Ryzen могла оснащаться графической подсистемой GeForce RTX 2060. Версия на базе процессоров Intel была готова предложить более производительное решение в виде GeForce RTX 2070. Обновлённая модель лэптопа получит GeForce RTX 3060 с 6 Гбайт видеопамяти. К слову, ранее HP выпустила своего рода переходную модель на базе процессоров Intel Core 10-го поколения, предлагающую графику GeForce RTX 3070.

Также сообщается, что HP Omen 15 версии 2021 года получит 16 Гбайт ОЗУ стандарта DDR4-3200 МГц и твердотельный NVMe-накопитель объёмом 512 Гбайт с поддержкой шины PCIe 3.0. На данный момент в сегменте лэптопов поддержка интерфейса PCIe 4.0 присутствует только у моделей на базе Intel Tiger Lake-H. И такое положение дел сохранится как минимум до выхода новых мобильных чипов AMD с кодовым именем Rembrandt.

О дате анонса и предполагаемой стоимости новинки ничего не сообщается. Весьма вероятно, что производитель анонсирует ноутбук ближе к релизу высокопроизводительных процессоров Tiger Lake-H, которые, напомним, Intel обещала выпустить во втором квартале этого года.



