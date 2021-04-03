Framework рассказала о конфигурациях своего модульного ноутбука: 3 материнских платы и 11 клавиатур

В отличие от большинства компаний, которые с каждым годом всё больше ограничивают возможности апгрейда ноутбуков, распаивая большую часть компонентов на материнской плате, стартап Framework из Сан-Франциско движется в противоположном направлении. Его идея заключается в том, чтобы сделать жизненный цикл устройств более продолжительным благодаря возможности замены почти всех их компонентов.

tomshardware.com

В конце февраля Framework представила концепцию модульного ноутбука с заменяемыми компонентами и возможностью модернизации. Тогда стало известно, что стартовая конфигурация ноутбука Framework предложит пользователям процессоры Intel Tiger Lake 11-го поколения, будет поддерживать до 64 Гбайт оперативной памяти DDR4 и PCIe Gen 4 NVMe-накопители ёмкостью до 4 Тбайт. Было обещано, что устройство сможет похвастать 13,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2256x1504 пикселя и лёгким алюминиевым корпусом. При этом производитель сделал особый упор на экологичность продукции, потому 50 % используемого в ноутбуке алюминия и 30 % пластика получены путём переработки.

Теперь компания начала делиться первыми подробностями о сменных модулях для своего ноутбука. В первую очередь появилась информация о клавиатуре. Сообщается, что её замена будет очень простой, а осуществить эту манипуляцию можно будет с помощью одной лишь отвёртки, поставляемой в комплекте с устройством. Framework заявляет, что устройство ввода будет доступно как минимум в 11 различных раскладках. Кроме того, впоследствии будут появляться новые варианты. В итоге Framework планирует выпустить клавиатуры на всех языках мира. Помимо обычной клавиатуры будет доступен и вариант с кнопками, на которые не нанесены символы, нацеленный на пользователей, в совершенстве владеющих техникой слепой печати.

tomshardware.com

Сменной будет и веб-камера, однако компания пока не рассказала об альтернативных вариантах для замены. Тем не менее, стартовый модуль сможет порадовать даже самых требовательных пользователей. Речь идёт об 1/6-дюймовом сенсоре OmniVision OV2740, дополненном четырёхэлементным объективом f/2,0 с ИК-фильтром. Камера сможет записывать Full HD-видео со скоростью 60 кадров в секунду.

Что касается материнских плат, изначально будут доступны три варианта. Самый простой предложит пользователям процессор Core i5-1135G7. Более продвинутые варианты будут оснащены чипами i7-1165G7 и i7-1185G7. Каждый из этих процессоров будет охлаждаться посредством двух 5-мм тепловых трубок и медного радиатора, дополненного 65-мм вентилятором. Заявлено, что эта система сможет рассеять до 60 Вт тепла. Однако компания не планирует останавливаться на чипах Intel . Framework заявляет, что спроектировала материнскую плату так, чтобы обеспечить максимальную адаптируемость к будущим поколениям процессоров x86 и ARM. Также предполагается её использование вне ноутбука для постройки одноплатного компьютера.

tomshardware.com

Framework рассказала и о возможностях расширения хранилища. Для этого будут использоваться внешние накопители с флеш-контроллером Phison U17, NAND-модулями Micron N28 и интерфейсом USB 3.2 Gen 2. Изначально пользователи получат два варианта расширения хранилища: 250-Гбайт накопитель со скоростью чтения 1000 Мбайт/с и скоростью записи 375 Мбайт/с, а также 1-Тбайт модель, которая преодолевает скорость в 1000 Мбайт/с при последовательном чтении и записи.

tomshardware.com

Помимо всего вышеописанного, Framework заявляет, что открыта для предложений от пользователей. Тем не менее, планы компании не могут не вызывать сомнений в их реальности: стартап даёт массу смелых обещаний, по всей видимости совершенно не учитывая обстоятельства, обусловленные глобальным дефицитом полупроводников.



