Framework рассказала о конфигурациях своего модульного ноутбука: 3 материнских платы и 11 клавиатур

В отличие от большинства компаний, которые с каждым годом всё больше ограничивают возможности апгрейда ноутбуков, распаивая большую часть компонентов на материнской плате, стартап Framework из Сан-Франциско движется в противоположном направлении. Его идея заключается в том, чтобы сделать жизненный цикл устройств более продолжительным благодаря возможности замены почти всех их компонентов.

Framework рассказала о конфигурациях своего модульного ноутбука: 3 материнских платы и 11 клавиатур

tomshardware.com

В конце февраля Framework представила концепцию модульного ноутбука с заменяемыми компонентами и возможностью модернизации. Тогда стало известно, что стартовая конфигурация ноутбука Framework предложит пользователям процессоры Intel Tiger Lake 11-го поколения, будет поддерживать до 64 Гбайт оперативной памяти DDR4 и PCIe Gen 4 NVMe-накопители ёмкостью до 4 Тбайт. Было обещано, что устройство сможет похвастать 13,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2256x1504 пикселя и лёгким алюминиевым корпусом. При этом производитель сделал особый упор на экологичность продукции, потому 50 % используемого в ноутбуке алюминия и 30 % пластика получены путём переработки.

Теперь компания начала делиться первыми подробностями о сменных модулях для своего ноутбука. В первую очередь появилась информация о клавиатуре. Сообщается, что её замена будет очень простой, а осуществить эту манипуляцию можно будет с помощью одной лишь отвёртки, поставляемой в комплекте с устройством. Framework заявляет, что устройство ввода будет доступно как минимум в 11 различных раскладках. Кроме того, впоследствии будут появляться новые варианты. В итоге Framework планирует выпустить клавиатуры на всех языках мира. Помимо обычной клавиатуры будет доступен и вариант с кнопками, на которые не нанесены символы, нацеленный на пользователей, в совершенстве владеющих техникой слепой печати.

Framework рассказала о конфигурациях своего модульного ноутбука: 3 материнских платы и 11 клавиатур

tomshardware.com

Сменной будет и веб-камера, однако компания пока не рассказала об альтернативных вариантах для замены. Тем не менее, стартовый модуль сможет порадовать даже самых требовательных пользователей. Речь идёт об 1/6-дюймовом сенсоре OmniVision OV2740, дополненном четырёхэлементным объективом f/2,0 с ИК-фильтром. Камера сможет записывать Full HD-видео со скоростью 60 кадров в секунду.

Что касается материнских плат, изначально будут доступны три варианта. Самый простой предложит пользователям процессор Core i5-1135G7. Более продвинутые варианты будут оснащены чипами i7-1165G7 и i7-1185G7. Каждый из этих процессоров будет охлаждаться посредством двух 5-мм тепловых трубок и медного радиатора, дополненного 65-мм вентилятором. Заявлено, что эта система сможет рассеять до 60 Вт тепла. Однако компания не планирует останавливаться на чипах Intel. Framework заявляет, что спроектировала материнскую плату так, чтобы обеспечить максимальную адаптируемость к будущим поколениям процессоров x86 и ARM. Также предполагается её использование вне ноутбука для постройки одноплатного компьютера.

Framework рассказала о конфигурациях своего модульного ноутбука: 3 материнских платы и 11 клавиатур

tomshardware.com

Framework рассказала и о возможностях расширения хранилища. Для этого будут использоваться внешние накопители с флеш-контроллером Phison U17, NAND-модулями Micron N28 и интерфейсом USB 3.2 Gen 2. Изначально пользователи получат два варианта расширения хранилища: 250-Гбайт накопитель со скоростью чтения 1000 Мбайт/с и скоростью записи 375 Мбайт/с, а также 1-Тбайт модель, которая преодолевает скорость в 1000 Мбайт/с при последовательном чтении и записи.

Framework рассказала о конфигурациях своего модульного ноутбука: 3 материнских платы и 11 клавиатур

tomshardware.com

Помимо всего вышеописанного, Framework заявляет, что открыта для предложений от пользователей. Тем не менее, планы компании не могут не вызывать сомнений в их реальности: стартап даёт массу смелых обещаний, по всей видимости совершенно не учитывая обстоятельства, обусловленные глобальным дефицитом полупроводников.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Corsair выпустила блоки питания RMx стандарта 80 PLUS Gold с модульной системой кабелейCorsair выпустила блоки питания RMx стандарта 80 PLUS Gold с модульной системой кабелей
HP OMEN 15 — мощный игровой ноутбук на Intel Core и NVIDIA GeForce RTX 3070HP OMEN 15 — мощный игровой ноутбук на Intel Core и NVIDIA GeForce RTX 3070
Apple уже разместила заказы на производство 4-нм чипов для будущих компьютеров MacApple уже разместила заказы на производство 4-нм чипов для будущих компьютеров Mac
ViewSonic представила игровые мониторы с диагональю до 27" и временем отклика в 1 мсViewSonic представила игровые мониторы с диагональю до 27" и временем отклика в 1 мс
К припою в Core i9-11900K возникли вопросы: скальпирование снижает температуру на 10 градусовК припою в Core i9-11900K возникли вопросы: скальпирование снижает температуру на 10 градусов
Блок рекламы


Похожие новости
Клавиатура Cougar Vantar AX Black адресована любителям игрКлавиатура Cougar Vantar AX Black адресована любителям игр
Четыре мобильные видеокарты GeForce RTX 30-й серии представлены в игровых ноутбуках в 28 вариантахЧетыре мобильные видеокарты GeForce RTX 30-й серии представлены в игровых ноутбуках в 28 вариантах
Для ноутбука Tuxedo InfinityBook S 15 доступны на выбор различные варианты LinuxДля ноутбука Tuxedo InfinityBook S 15 доступны на выбор различные варианты Linux
Опубликованы фото материнских плат ASUS Z590 ROG Maximus XIII, TUF и PRIMEОпубликованы фото материнских плат ASUS Z590 ROG Maximus XIII, TUF и PRIME
ASUS объявила о повышении цен на видеокарты и материнские платыASUS объявила о повышении цен на видеокарты и материнские платы
Biostar и ASRock подтвердили поддержку Intel Rocket Lake-S на материнских платах Z490Biostar и ASRock подтвердили поддержку Intel Rocket Lake-S на материнских платах Z490
Опубликовано фото печатной платы, похожей на Radeon RX 6800(XT)Опубликовано фото печатной платы, похожей на Radeon RX 6800(XT)
Клавиатура MSI Vigor GK20 и мышь Clutch GM20 Elite с подсветкой адресованы любителям игрКлавиатура MSI Vigor GK20 и мышь Clutch GM20 Elite с подсветкой адресованы любителям игр
Corsair выпустила доступные механические клавиатуры K60 Pro на немецких переключателях Cherry ViolaCorsair выпустила доступные механические клавиатуры K60 Pro на немецких переключателях Cherry Viola
Ноутбук Microsoft Surface Book остановил шальную пулю, «спасая» жизнь своего владельцаНоутбук Microsoft Surface Book остановил шальную пулю, «спасая» жизнь своего владельца
Последние новости
Подгружаем последние новости