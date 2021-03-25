Intel развернёт в Ирландии выпуск 7-нм изделий

Вчерашние программные заявления нового генерального директора Intel упоминали о планах компании построить в Европе новые предприятия, которые будут обслуживать и сторонних клиентов. Вице-президент ирландского подразделения компании пояснил, что местные предприятия смогут обеспечить выпуск 7-нм изделий, а европейские производственные мощности Intel будут увеличены в два с лишним раза.

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Присутствие Intel в Европе не ограничивается Ирландией, хотя именно в этой стране компания развивает производственные мощности с 1989 года, вложив за это время не менее $15 млрд. Темпы инвестиций ускоряются, поскольку лишь за пару последних лет Intel на развитие ирландской площадки было выделено $7 млрд. Расширение местных предприятий началось ещё пару лет назад, когда Intel поставила перед собой цель победить дефицит производственных мощностей. После завершения расширения и реконструкции местных предприятий Intel сможет выпускать в Ирландии в два с лишним раза больше процессоров.

Как пояснил вице-президент Intel Ireland Имон Синот (Eamonn Sinnott), действия компании будут способствовать достижению цели, поставленной европейскими властями — к концу десятилетия в Европе должно выпускаться не менее 20 % всей продукции с использованием передовых литографических технологий. Со временем в Ирландии будет налажен выпуск 7-нм изделий. Всего Intel обеспечивает работой около 10 тысяч европейцев, представительства компании есть в Германии, Польше , Франции и многих других странах, но примерно половина штата сосредоточена в Ирландии. После завершения строительства новых производственных корпусов в этой стране будут созданы около 1600 новых рабочих мест.



