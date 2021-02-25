Выяснилось, что некоторые видеокарты NVIDIA CMP HX для майнига основаны на архитектуре Turing

На днях NVIDIA представила специализированные графические ускорители CMP HX для майнига. Однако производитель не указал, на базе какой архитектуры построены их GPU. Сегодня компания выпустила новую версию видеодрайвера по случаю запуска в продажу игровой видеокарты GeForce RTX 3060. Анализ кода драйвера указал, что две младшие модели CMP-ускорителей используют архитектуру, отличную от Ampere.

Находка подтверждает заявления NVIDIA о том, что выпуск серии графических ускорителей CMP HX не повлияет на объёмы производства игровых видеокарт GeForce RTX 30-й серии. После анонса специализированных видеокарт появились предположения, что они построены на некой старой архитектуре — на это указывали их характеристики.

В драйвере NVIDIA версии 461.72 содержится информация о майнинговых видеокартах CMP 30HX и CMP 40HX, чей ID указывает на использование архитектуры Turing, на базе которой построены видеокарты GeForce RTX 20-й серии и GeForce GTX 16-й серии. Судя по всему, модель CMP 40HX основана на кастомизированном GPU TU106 (использовался в моделях GeForce RTX 2060 Super и GeForce RTX 2070), а модель CMP 30HX основана на чипе TU116 (GeForce GTX 1650 Super, GTX 1660 Super и GTX 1660 Ti).

К настоящему моменту NVIDIA сообщила только объём видеопамяти специализированных видеокарт, их энергопотребление и хешрейт при добыче криптовалюты Ethereum. Младшие модели CMP 30HX и CMP 40HX появятся в продаже до конца текущего квартала, а старшие модели CMP 50HX и CMP 90HX ожидаются не раньше апреля.



