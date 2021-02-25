LG представила портативный проектор CineBeam PH510PG — картинка диагональю до 100 дюймов с HD-разрешением

LG представила портативный проектор CineBeam PH510PG — картинка диагональю до 100 дюймов с HD-разрешением

Компания LG расширила ассортимент проекторов, анонсировав компактную модель CineBeam PH510PG, которая способна функционировать автономно — вдали от электрической сети.

Портативное устройство соответствует формату HD: формируется изображение с разрешением 1280 ? 720 пикселей. Размер картинки варьируется от 25 до 100 дюймов по диагонали. С расстояния в 1,24 метра до стены или экрана можно получить 40-дюймовую проекцию.

Контрастность достигает 100 000:1, яркость — 550 люмен. Заявленный срок службы источника света составляет 30 000 часов. Предусмотрены интерфейсы HDMI, USB 2.0 и стандартное аудиогнездо.

LG представила портативный проектор CineBeam PH510PG — картинка диагональю до 100 дюймов с HD-разрешением

Новинка оборудована встроенными стереофоническими динамиками мощностью 1 Вт каждый. Посредством беспроводной связи Bluetooth аудиосигнал может транслироваться на внешнюю акустическую систему.

Проектор поддерживает воспроизведение файлов в различных форматах с USB-носителя. Встроенная аккумуляторная батарея обеспечивает до 2,5 часа автономной работы. Габариты составляют 174 ? 110 ? 44 мм, вес — 650 г.

Новинка выполнена в белом цвете; в комплект поставки входит чехол для переноски. Цена пока не раскрывается.

LG представила портативный проектор CineBeam PH510PG — картинка диагональю до 100 дюймов с HD-разрешением


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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