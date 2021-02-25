LG представила портативный проектор CineBeam PH510PG — картинка диагональю до 100 дюймов с HD-разрешением
Компания LG расширила ассортимент проекторов, анонсировав компактную модель CineBeam PH510PG, которая способна функционировать автономно — вдали от электрической сети.
Портативное устройство соответствует формату HD: формируется изображение с разрешением 1280 ? 720 пикселей. Размер картинки варьируется от 25 до 100 дюймов по диагонали. С расстояния в 1,24 метра до стены или экрана можно получить 40-дюймовую проекцию.
Контрастность достигает 100 000:1, яркость — 550 люмен. Заявленный срок службы источника света составляет 30 000 часов. Предусмотрены интерфейсы HDMI, USB 2.0 и стандартное аудиогнездо.
Новинка оборудована встроенными стереофоническими динамиками мощностью 1 Вт каждый. Посредством беспроводной связи Bluetooth аудиосигнал может транслироваться на внешнюю акустическую систему.
Проектор поддерживает воспроизведение файлов в различных форматах с USB-носителя. Встроенная аккумуляторная батарея обеспечивает до 2,5 часа автономной работы. Габариты составляют 174 ? 110 ? 44 мм, вес — 650 г.
Новинка выполнена в белом цвете; в комплект поставки входит чехол для переноски. Цена пока не раскрывается.