Razer представила веб-камеру Kiyo Pro за $200, которая хорошо снимает при плохом свете

Razer представила веб-камеру Kiyo Pro, которая должна стать ультимативным решением для геймеров, стримеров и фрилансеров. Она имеет чувствительную CMOS-матрицу с обратной подсветкой STARVIS, разработанную Sony. В плане стоимости, Kiyo Pro далеко не бюджетное решение, на зато веб-камеру оценят те, кому важно качество изображения во время видеотрансляций.

Razer представила веб-камеру Kiyo Pro за $200, которая хорошо снимает при плохом свете

Источник изображения: Razer

Веб-камера может вести съёмку в максимальном разрешении — FullHD (1080p) с частотой 60 кадров в секунду. Имеется возможность выбора угла обзора: 103°, 90° или 80°. Как отмечается в пресс-релизе, наилучший динамический диапазон будет обеспечен в режиме FullHD с частотой 30 кадров в секунду.

В Kiyo Pro установлена CMOS-матрица Sony IMX327 с разрешением 2,1 Мп, автофокусом и диафрагмой f/2,8. Касательно диафрагмы — это крайне хороший показатель, при котором обеспечен захват изображения без паразитных шумов даже в условиях недостаточной освещённости. Как отмечалось выше, матрица имеет обратную подсветку STARVIS, излучающую свет в инфракрасном диапазоне. Она включается автоматически, если вдруг в комнате недостаточно ярко — для этого используется датчик освещённости. С помощью специальных алгоритмов Kiyo Pro объединяет видимый человеческому глазу диапазон света с инфракрасным, что даёт в несколько раз лучшее качество изображения по сравнению с обычными веб-камерами. На корпусе имеется отдельная крышка, которой можно закрыть объектив.

Razer представила веб-камеру Kiyo Pro за 0, которая хорошо снимает при плохом свете

Источник изображения: Razer

Инженеры также предусмотрели несколько вариантов крепления — на компьютер и на штатив. В веб-камеру встроен всенаправленный стереомикрофон, захватывающий звук с частотой 48 кГц (16 бит). Для подключения к компьютеру в Razer Kiyo Pro используется интерфейс USB 3.0 со скоростью до 5 Гбит/сек. Для работы веб-камеры потребуется минимум Windows 8, поддержка macOS официально не заявлена.

Razer Kiyo Pro должна поступить в продажу в течение этого квартала по цене $199.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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