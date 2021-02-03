В течение 2021 года рост цен на память DDR3 составит 40–50 %

По данным ресурса DigiTimes, стоимость оперативной памяти стандарта DDR3 в течение 2021 года вырастет на 40–50 %. Столь резкий скачок будет обусловлен сразу несколькими факторами, но в основном ситуация будет определена невозможностью удовлетворить спрос на данный стандарт ОЗУ. Первый звоночек уже прозвенел в конце прошлого года.

Слышать о спросе на оперативную память стандарта DDR3 в 2021 году весьма удивительно. Более современный стандарт DDR4 присутствует на рынке много лет. А некоторые производители уже начинают запускать производство памяти DDR5, массовый переход на которую ожидается в следующем году. Тем не менее DDR3 всё ещё существует, поскольку огромное количество компьютеров по-прежнему работают только с ней. Хотя сегодня наибольшей популярностью пользуется именно DDR4 SDRAM, DDR3-память массово используется, например, при производстве IoT-устройств, в старом серверном оборудовании и многих других гаджетах.

По данным индустриальных источников, стоимость памяти DDR3 в первом квартале 2021 года подскочит на 20 %, а в течение года цена на неё вырастет на 40–50 %. Двумя основными факторами роста называются: неожиданно возросший спрос на DDR3-память в 2021 году, а также постепенный отказ крупных производителей от её производства. Последние сокращают объёмы выпускаемой продукции и начинают постепенно модернизировать свои линии под производство нового стандарта памяти DDR5.

Например, SK Hynix уже прекратила производства 2-Гбит чипов DDR3, оставив только производство 4-Гбитных. Samsung сократила месячные объёмы производства пластин для чипов DDR3 с 60 000 до 20 000. Уже одно только это привело к росту спотовой цены на 2-Гбит и 4-Гбит чипы DDR3 более чем на 30 %.

К счастью для индустрии, Samsung и SK Hynix — не единственные производители памяти старого стандарта DDR3. Тайваньские компании Nanya Technology и PSMC (Powerchip Semiconductor Manufacturing) также занимаются производством таких чипов и не планируют останавливать его в ближайшее время. Первая производит в месяц около 100 000 пластин с чипами DDR3. PSMC в свою очередь — от 30 до 40 тыс. пластин и в перспективе собирается лишь расшить объёмы выпускаемой продукции.

Несмотря на свой возраст, DDR3 совсем уходить с рынка не собирается. Её производство медленно перекочёвывает от таких именитых брендов, как SK Hynix и Samsung, к мелким компаниям, которые по-прежнему могут получать прибыль с заказов на чипы старой архитектуры. Но даже с наращиванием производства DDR3 SDRAM мелкие компании не смогут справиться со всем спросом в ближайший год, поэтому и цена будет расти вместе с ним.



