В базе данных Geekbench впервые отметился шестиядерный Intel Core i5-11500

В базе данных Geekbench впервые отметился шестиядерный Intel Core i5-11500

В базе данных синтетического теста Geekbench впервые засветился шестиядерный и двенадцатипоточный процессор Intel Core i5-11500. Чип относится к ещё не выпущенной 11-й серии процессоров Rocket Lake-S, чей релиз ожидается в марте текущего года.

Согласно Geekbench, базовая частота Core i5-11500 составляет 2,7 ГГц, а в режиме автоматического разгона она повышается до 4,6 ГГц. Испытания чипа проводились на отладочной материнской плате. К сожалению, в данных теста не содержится информации о разработчике платы и о том, на базе какого чипсета (Z490 или Z590) она построена.

В базе данных Geekbench впервые отметился шестиядерный Intel Core i5-11500

Любопытно, что в одноядерном испытании Geekbench производительность представленного Core i5-11500 оказалась выше, чем у одного из инженерных образцов Core i7-11700K. Младшая модель показала результат в 1588 баллов, что также на 35 % выше показателя предшественника в лице Core i5-10500, относящегося к актуальной 10-серии Comet Lake-S.

В базе данных Geekbench впервые отметился шестиядерный Intel Core i5-11500

А вот по части многоядерной производительности новинка Intel пока не показала ничего выдающегося. Набрав 7265 очков, процессор «синих» хоть и обошёл своего предшественника, но уступил шестиядерной модели AMD Ryzen 5 5600X.

В базе данных Geekbench впервые отметился шестиядерный Intel Core i5-11500

Предполагается, что Core i5-11500 станет одним из самых медленных процессоров на архитектуре Cypress Cove, поскольку модели ниже (некоторые Core i5, Core i3, а также новые Pentium и Celeron) будут относиться к Comet Lake Refresh — обновлённым чипам прошлого поколения.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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