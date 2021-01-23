Для ноутбука Tuxedo InfinityBook S 15 доступны на выбор различные варианты Linux

Компания Tuxedo анонсировала портативный компьютер InfinityBook S 15, построенный на аппаратной платформе Intel Tiger Lake и оснащённый 15,5-дюймовым дисплеем на матрице IPS.

В зависимости от конфигурации устанавливается процессор Core i5-1135G7 (2,4–4,2 ГГц) или Core i7-1165G7 (2,8–4,7 ГГц). Эти чипы содержат четыре ядра с поддержкой многопоточности и графический ускоритель Intel Iris Xe.

Объём оперативной памяти DDR4-3200 может достигать 64 Гбайт. Есть возможность установки двух твердотельных накопителей NVMe PCIe вместимостью до 2 Тбайт каждый. Предусмотрен слот microSD.

Экран обладает разрешением Full HD (1920 ? 1080 пикселей), яркостью 300 кд/м2, контрастностью 800:1 и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Клавиатура наделена подсветкой белого цвета.

В оснащение водят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, сетевой контроллер Gigabit LAN, интерфейсы Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2 и HDMI 2.0b, стереофонические динамики и 1-мегапиксельная веб-камера. Габариты составляют 357 ? 220,5 ? 19,9 мм, вес — 1,74 кг.

Для новинки доступны различные операционные системы на ядре Linux: это Ubuntu, OpenSUSE и Tuxedo OS. Цена начинается с 937 евро.



