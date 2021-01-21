Расходы на исследования в полупроводниковой отрасли продолжают расти, лидером по тратам остаётся Intel

Расходы на исследования в полупроводниковой отрасли продолжают расти, лидером по тратам остаётся Intel

Согласно прогнозу аналитической компании IC Insights, расходы производителей полупроводниковой продукции на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) продолжат увеличиваться со среднегодовым темпом роста (CAGR) на 5,8 % в период с 2021 по 2025 годы и достигнут $89,3 млрд. Об этом говорят данные отчёта аналитиков, опубликованные на сайте компании.

В сообщении сказано, что, когда в прошлом году мир оказался под негативным воздействием пандемии коронавируса, производители полупроводниковой продукции сдерживали инвестиции в НИОКР. Несмотря на неблагоприятную обстановку, обусловленную пандемией, выручка отрасли за год выросла на впечатляющие 8 %. Что же касается расходов на разработку, то за прошедший год они выросли на 5 % и достигли $71,4 млрд.

Источник отмечает, что с конца 70-х годов прошлого века расходы производителей полупроводниковой продукции на исследования и разработку снижались лишь четыре раза. Сокращение объёмов инвестиций на уровне 1 % из-за экономического спада фиксировалось в 2019 году, а в 2009 году произошло снижение инвестиций на 10 % из-за глобальной рецессии. Экономические спады также привели к снижению инвестиций в НИОКР в полупроводниковой отрасли в 2002 году на 1 % и в 2001 году на 10 %. Отмечается, что после глобальной рецессии 2008-2009 годов расходы на НИОКР значительно выросли в 2010 и 2011 годах, после чего в течение последнего десятилетия их дальнейшее увеличение замедлилось.

Если рассматривать вложения в исследования и разработку отдельных производителей, то здесь лидерство продолжает сохранять компания Intel. В минувшем году расходы Intel на НИОКР составили 19 % от глобальных затрат в этом направлении. Несмотря на это, американская корпорация продолжает работу по снижению издержек, отказу от производства некоторых видов продукции и повышению эффективности. Это привело к тому, что в прошлом году затраты Intel на НИОКР сократились на рекордные 4 % до $12,9 млрд. Второе место по инвестициям в исследования и разработку в полупроводниковой отрасли занимает компания Samsung, увеличившая в 2020 году расходы на 19 % до $5,6 млрд.

Помимо Intel и Samsung, крупнейшими инвесторами в исследования в полупроводниковой отрасли стали компании Broadcom, Qualcomm, Nvidia, TSMC, MediaTek, Micron, SK Hynix и AMD. В совокупности эти десять компаний увеличили расходы на НИОКР на 11 % до $43,5 млрд, что составило 64 % от глобального показателя отрасли. Отмечается, что в 2020 году Nvidia поднялась на пятое место в рейтинге крупнейших инвесторов в НИОКР (годом ранее компания занимала шестое место), MediaTek поднялась сразу на две позиции и заняла седьмое место, а AMD поднялась на десятое место крупнейших инвесторов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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