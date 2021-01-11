Опубликованы фото материнских плат ASUS Z590 ROG Maximus XIII, TUF и PRIME

Опубликованы фото материнских плат ASUS Z590 ROG Maximus XIII, TUF и PRIME

Информатор @Harukaze5719 опубликовал в Twitter изображения двух материнских плат ASUS Z590. Речь идёт о серии ROG Maximus XIII на базе грядущего чипсета Intel Z590. Утечка касается двух материнских плат — Maximus XIII Extreme Glacial и Maximus XIII Hero. Кроме того, опубликованы также фотографии первых материнских плат серий PRIME и TUF Gaming, основанных на этом новом чипсете Intel.

Материнские платы созданы под контактную площадку LGA1200 — ту же, что и серия Z490. Новые материнские платы предназначены для грядущего семейства 14-нм настольных процессоров Intel Core 11-го поколения под кодовым названием Rocket Lake-S. В них будет, наконец, реализована поддержка интерфейса PCI Express 4.0, расширен канал DMI между процессором и системной логикой, а также будет использована новая архитектура ядра, изначально создававшаяся под 7-нм техпроцесс.

Опубликованы фото материнских плат ASUS Z590 ROG Maximus XIII, TUF и PRIME

ASUS ROG Maximus III Extreme Glacial (@harukaze5719)

Напомним, что материнские платы высокого класса Z490 уже аппаратно совместимы с PCI Express 4.0, однако могут иметься некоторые ограничения: например, основной слот M.2 может не работать в стандарте Gen 4. Впрочем, это ещё не полностью подтверждено и может отличаться от платы к плате.

ASUS Z590 Maximus XIII Extreme Glacial — это материнская плата самого высокого класса, оснащённая предустановленным моноблоком. Эта плата выглядит почти идентично Z490 Gundam, специальному памятному изданию, созданному по мотивам аниме-сериала Gundam. Glacial также является платой формата E-ATX.

Опубликованы фото материнских плат ASUS Z590 ROG Maximus XIII, TUF и PRIME

ASUS ROG Maximus III Hero (@harukaze5719)

13-е издание серии Hero претерпело заметные изменения в дизайне. К сожалению, изображение не даёт чёткого представления о VRM, но можно сразу заметить, что разъёмы EATX12V были обновлены до двух 8-контактных (против связки 8+4 в серии Z490). Что интересно, на обеих материнских платах не замечены конденсаторы аудиочипа. Ранее уже упоминалось, что материнские платы премиум-класса Z590 будут поставляться с новым аудиокодеком Realtek 4080, и на всех таких платах конденсаторы, похоже, обновлены и прячутся под пластиковой крышкой.

Опубликованы фото материнских плат ASUS Z590 ROG Maximus XIII, TUF и PRIME

ASUS Prime Z590-A (VideoCardz)

Это не относится к более простым материнским платам Prime и TUF, изображениями которых также поделился ресурс VideoCardz. Intel представит свои материнские платы серии 500 на выставке CES 2021 уже завтра ночью (трансляция Intel начнётся в 00:00 12 января по Москве). ASUS и другие производители материнских плат должны вскоре снять эмбарго на публикацию информации о своих новых продуктах.

Опубликованы фото материнских плат ASUS Z590 ROG Maximus XIII, TUF и PRIME

ASUS TUF Z590-PLUS WIFI (VideoCardz)


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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