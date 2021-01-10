Новый производитель объективов: NiSi выпустила широкоугольный Sunstar 15 мм для байонетов RF, Z, X и E

Новый производитель объективов: NiSi выпустила широкоугольный Sunstar 15 мм для байонетов RF, Z, X и E

Компания NiSi Optics объявила о выпуске своего первого объектива. Речь идёт о полнокадровой широкоугольной модели Sunstar с фиксированным фокусным расстоянием 15 мм и минимальной диафрагмой f/4 — он может быть приобретён в версиях для камер с байонетами Canon RF, Fujifilm X, Nikon Z и Sony E.

Полностью ручной объектив (включая фокусировку) имеет цельнометаллическую конструкцию и состоит из 12 элементов в 10 группах, включая один двусторонний асферический элемент и два элемента со сверхнизкой дисперсией. Диапазон диафрагменных чисел простирается от f/4 до f/22, причём используется 10-лепестковая диафрагма, которая помогает создавать характерные блики.

Угол обзора составляет 112 градусов при установке на полнокадровые камеры и 78 градусов при использовании в камерах с байонетом Fujifilm X. Другие особенности включают минимальное расстояние фокусировки от 20 см, 72-мм резьбу для фильтров.

Новый производитель объективов: NiSi выпустила широкоугольный Sunstar 15 мм для байонетов RF, Z, X и E

Диаметр объектива равен 75,6 мм, а длина — 80,5 мм при массе 470 г. NiSi 15mm F4 Sunstar можно приобрести в интернет-магазине NiSi за $579. Он также будет доступен в официальных розничных магазинах NiSi, включая Adorama, Amazon и B&H.

Новый производитель объективов: NiSi выпустила широкоугольный Sunstar 15 мм для байонетов RF, Z, X и E


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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