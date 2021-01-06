Dell представила обновлённые ноутбуки Latitude 5000-й серии: процессоры Tiger Lake и обновлённый дизайн

Dell представила обновлённые ноутбуки Latitude 5000-й серии: процессоры Tiger Lake и обновлённый дизайн

Компания Dell представила обновлённые ноутбуки среднего класса в серии Latitude, ориентированной на бизнес-сегмент. Речь идёт о моделях Latitude 5320, Latitude 5420 и Latitude 5520, которые в ближайшее время поступят в продажу.

Всего производитель представил четыре новых модели, поскольку 13,3-дюймовый Latitude 5320 будет доступен в стандартной версии, а также в виде устройства категории 2-в-1. Что касается двух других моделей, то Latitude 5420 имеет в оснащении 14-дюймовый дисплей, а Latitude 5520 получил от разработчиков панель с диагональю 15,6 дюйма.

По сравнению с моделями предыдущего поколения новинки этого года стали тоньше и легче, а обрамляющие дисплей рамки уменьшились. Наиболее значительного снижения веса разработчики добились в Latitude 5520, который весит всего 1,59 кг (несмотря на аккумулятор ёмкостью 42 Вт·ч), тогда как его предшественник весил 1,87 кг.

Dell представила обновлённые ноутбуки Latitude 5000-й серии: процессоры Tiger Lake и обновлённый дизайн

Добиться этого удалось благодаря отказу от использования некоторых компонентов. Например, у младшей модели больше нет Ethernet-разъёма, а максимальная ёмкость используемых аккумуляторов снижена с 68 Вт·ч в прошлом поколении до 63 Вт·ч в новых ноутбуках. Dell также больше не использует фирменный разъём для подзарядки во всех представленных новинках, на смену ему пришёл интерфейс USB Type-C.

Стоит отметить, что Dell полностью отказалась от использования своего аналога манипулятора TrackPoint. Кнопка питания теперь размещается на клавиатуре и в неё интегрирован сканер отпечатков пальцев.

Dell представила обновлённые ноутбуки Latitude 5000-й серии: процессоры Tiger Lake и обновлённый дизайн

Изменения коснулись не только внешнего облика, аппаратная составляющая также заслуживает внимания. Прежде всего следует сказать о том, что разработчики отказались от использования стандартных жёстких дисков. Вместо них задействованы твердотельные накопители формата M.2. Latitude 5320 и версия 2-в-1 поставляются с 32 Гбайт распаянной оперативной памяти LPDDR4. Старшие модели поддерживают установку до 64 Гбайт оперативной памяти и имеют два слота для её размещения.

Все новые Dell Latitude 5000-й серии работают на процессорах Intel 11-го поколения (Tiger Lake), которые дополняются встроенной графикой Intel Iris Xe. Дискретная видеокарта Nvidia GeForce MX450 предлагается только в Latitude 5520.

Dell представила обновлённые ноутбуки Latitude 5000-й серии: процессоры Tiger Lake и обновлённый дизайн

Ожидается, что представленные модели ноутбуков Dell Latitude 5000-й серии станут доступны для покупки уже 12 января. Стоимость новинок пока не разглашается.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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