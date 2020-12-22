Определена последовательность выхода будущих серверных процессоров Intel и AMD

В первой половине следующего года на рынок должны поступить долгожданные 10-нм серверные процессоры Intel Ice Lake-SP и их потенциальные конкуренты — процессоры AMD EPYC семейства Milan, которые сочетают 7-нм технологию производства и архитектуру Zen 3. Первые 5-нм процессоры AMD в этом сегменте появятся не ранее второго квартала 2022 года.

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О последовательности выхода новых серверных процессоров Intel и AMD вчера заговорил сайт DigiTimes, ссылающийся на информацию, полученную от тайваньских производителей систем охлаждения серверного класса. Подчёркивается, что массовые поставки процессоров Intel Ice Lake-SP начнутся не ранее второго квартала. Компания Intel недавно неоднократно сообщала, что рассчитывает развернуть поставки в середине первого квартала, но с точки зрения логистики подобное расхождение вполне объяснимо.

Как можно помнить, Intel рассчитывает представить 10-нм процессоры Sapphire Rapids в конце следующего года, но тайваньские источники убеждены, что она сделает это только в первом квартале 2022 года. Год спустя будут представлены первые 7-нм серверные процессоры Intel под условным обозначением Granite Rapids. Наконец, в 2024 году появятся процессоры Diamond Rapids, которые будут выпускаться по улучшенной версии 7-нм технологии.

О дальнейших планах AMD источник высказывается скупо, упоминая о намерениях компании предложить во втором квартале 2022 года 5-нм процессоры EPYC семейства Genoa с архитектурой Zen 4, разработкой которой компания сейчас занимается. Выпуском этих процессоров по 5-нм технологии будет заниматься TSMC, что позволяет судить о примерных сроках доступности прочей продукции данного поколения. Принято считать, что 5-нм технологией для изготовления производительных компонентов воспользуется не только NVIDIA, но и Intel .



