Biostar представила огромную материнскую плату TB360-BTC D+ для майнинга с восемью слотами PCIe x16

Пока курс биткоина ставит исторические рекорды, компания Biostar расширяет ассортимент материнских плат для построения систем, предназначенных для добычи криптовалют. Очередной новинкой стала модель TB360-BTC D+ на аппаратной платформе Intel .

Решение выполнено на наборе логики Intel B360 и допускает установку процессоров Core девятого поколения в исполнении LGA 1151. Доступен только один разъём DDR4 SO-DIMM для модуля оперативной памяти ёмкостью до 16 Гбайт.

Ускорители для майнинга могут быть установлены в восемь разъёмов PCIe x16. При этом могут применяться крупногабаритные карты в 2,5-слотовом исполнении. Размеры материнской платы — 485 ? 235 мм.

Новинка наделена гигабитным сетевым контроллером Realtek RTL8111H. Для подключения накопителей предусмотрены один порт SATA 3.0 и один коннектор M.2 с поддержкой твердотельных модулей с интерфейсом PCIe и SATA.

На интерфейсную панель выведены четыре порта USB 2.0, разъём HDMI и гнездо для подключения сетевого кабеля. Гарантирована совместимость с операционной системой Windows 10.



