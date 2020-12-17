Genesis представила беспроводную игровую гарнитуру Selen 400 для ПК и консолей

Бренд Genesis представил гарнитуру игрового уровня Selen 400 с беспроводным обменом данными с источником сигнала. Новинка, относящаяся к накладному типу, уже доступна для заказа по ориентировочной цене 90 долларов США .

В устройстве используются 50-миллиметровые излучатели, обеспечивающие диапазон воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц. На регулируемой штанге установлен всенаправленный микрофон.

Для беспроводного подключения используется приёмопередатчик с интерфейсом USB , работающий в частотном диапазоне 2,4 ГГц. Кроме того, предусмотрено стандартное 3,5-миллиметровое аудиогнездо. Таким образом, применять гарнитуру можно с персональными компьютерами, игровыми консолями и мобильными гаджетами.

На чашках находятся органы регулировки уровня громкости, приостановки/возобновления воспроизведения и включения/выключения гарнитуры.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 15 часов. Радиус действия в беспроводном режиме — до десяти метров.

В конструкции наушников применяются качественные материалы, обеспечивающие долговечность. Вес составляет 315 г.



