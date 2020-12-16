NVIDIA объявила о доступности сверхмощной видеокарты RTX A6000 с 48 Гбайт GDDR6 и ценой $5500

В октябре NVIDIA анонсировала два профессиональных графических ускорителя на архитектуре Ampere — модели RTX A6000 и A40 на базе чипов GA102 и GA104 соответственно. Интересной особенностью стало отсутствие брендов Quadro и Tesla в их названиях. Как выяснилось, NVIDIA решила от них отказаться, перейдя на более универсальные наименования NVIDIA RTX Axx и NVIDIA Axx. А теперь ускоритель RTX A6000 стал доступен для приобретения.

Видеокарта RTX A6000, направленная на использование в составе рабочих станций профессиональными пользователями в сфере визуализации цифровой информации, является единственным графическим ускорителем на базе максимального GPU GA102, в котором используются полный набор ядер CUDA в количестве 10 752 штук. Для сравнения, модификация чипа GA102-300, на базе которой построена флагманская игровая видеокарта GeForce RTX 3090, имеет на борту только 10 496 ядер CUDA. Благодаря разнице в количестве вычислительных блоков чистая производительность RTX A6000 составляет 38,7 Тфопс, что на 3,1 Тфлопс больше, чем у игрового флагмана серии Ampere. Дополнительным отличием RTX A6000 от игровой видеокарты является то, что она оснащена 48 Гбайт видеопамяти GDDR6 с 384-битной шиной.

В оснащение RTX A6000 входят четыре разъёма DisplayPort 1.4, при этом разъёмы HDMI отсутствуют. Охлаждением компонентов RTX A6000 занимается не только массивный радиатор, но также и вентилятор тангенциального типа. Карта поддерживает интерфейс NVLink, позволяющий объединить вычислительную мощность двух графических ускорителей.

Среди заявленных технологий значится поддержка GPU-виртуализации посредством таких инструментов, как NVIDIA GRID, NVIDIA Quadro Virtual Data Center Workstation и NVIDIA Virtual Compute Server.

Ресурс VideoCardz сообщает, что RTX A6000 от компании PNY появилась в ассортименте крупного американского ретейлера B&H, который оценил её в $5500. Продавец предлагает оформить предзаказ и сообщает, что карту привезут в течение 2–4 недель. По мнению источника, предложение весьма интересное, поскольку предшественник в лице Quadro RTX 6000 изначально продавался за $6300, но при этом предлагал только 24 Гбайт видеопамяти.

Источник изображения: VideoCardz

NVIDIA также сообщила, что собирается переименовать драйвер для видеокарт Quadro. Отныне он будет называться NVIDIA RTX Enterprise. Решение вполне объяснимое — компания отказалась от бренда Quadro и будет использовать бренд RTX не только в своей игровой серии видеокарт, но и для профессиональных графических ускорителей.



