В основу ноутбуков Nokia PureBook лягут процессоры Intel

В основу ноутбуков Nokia PureBook лягут процессоры Intel

Не так давно сообщалось, что под брендом Nokia в скором времени дебютируют портативные компьютеры PureBook. Теперь в Интернете обнародованы некоторые подробности о технических характеристиках и дизайне этих ноутбуков.

В частности, говорится, что одним из первых представителей семейства станет модель Nokia PureBook X14, которая получит 14-дюймовый дисплей. Разрешение экрана не уточняется, но, вероятнее всего, будет применена матрица формата Full HD — 1920 ? 1080 пикселей.

Высказывались предположения, что в основу новинок ляжет аппаратная платформа Intel. Новый тизер подтверждает это: «сердцем» Nokia PureBook X14 послужит процессор Core i5 десятого поколения.

На представленном изображении видно, что портативный компьютер оборудован клавиатурой без блока цифровых кнопок в правой части, тачпадом большого размера, а также интерфейсом HDMI.

В основу ноутбуков Nokia PureBook лягут процессоры Intel

Среди прочего упомянута аудиосистема Dolby Atmos. Кроме того, называется вес устройства — 1,1 килограмма.

Ранее говорилось, что в новую серию также войдут ноутбуки на процессорах Core i3. Официальная презентация лэптопов Nokia PureBook может состояться до конца текущего года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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