XFX представила гигантскую и мощную Radeon RX 6900 XT MERC 319

XFX представила гигантскую и мощную Radeon RX 6900 XT MERC 319

Компания XFX представила гигантскую версию Radeon RX 6900 XT в исполнении MERC 319. Модель RX-69XTACUD9 основана на флагманском графическом чипе Navi 21 XTX с 5120 потоковыми процессорами, выполнена в трёхслотовом исполнении и использует массивную систему охлаждения с тремя вентиляторами.

Производитель заявил для видеокарты три частоты её графического процессора: базовую — на уровне 1925 МГц, 2105 МГц — в игровом режиме и 2340 МГц — в режиме Boost. Таким образом для базовой и Boost-частоты XFX применила заводской разгон на уровне 4 и 6 % соответственно по отношению к эталонным значениям. Видеокарта оснащена двойной системой BIOS, однако показатели частоты производитель указывают только для «первичного» BIOS. Судя по всему, вторая конфигурация настроек копирует эталонные значения частоты, заявленные AMD, либо предлагают меньший уровень разгона.

XFX представила гигантскую и мощную Radeon RX 6900 XT MERC 319

Radeon RX 6900 XT MERC 319 оснащена двумя 8-контактными разъёмами для дополнительного питания. И это весьма интересно, поскольку на данный момент это единственный неэталонный вариант флагмана Radeon, использующий подобную конфигурацию. Все остальные представленные до этого модели от других производителей оснащены тремя 8-контактными разъёмами дополнительного питания. Производитель рекомендует использовать в системе с MERC 319 блок питания мощностью от 850 Вт.

XFX представила гигантскую и мощную Radeon RX 6900 XT MERC 319

Внешне новинка мало отличается от ранее представленной Radeon RX 6800 XT MERC 319. Однако в глаза бросается отсутствие у старшей модели разъёма USB Type-C, которым наделена младшая версия.

XFX представила гигантскую и мощную Radeon RX 6900 XT MERC 319

Задняя усиливающая пластина системы охлаждения использует конфигурацию неполного покрытия. Она перфорирована и имеет большое отверстие для более эффективного отвода горячего воздуха от радиатора с помощью третьего вентилятора.

XFX представила гигантскую и мощную Radeon RX 6900 XT MERC 319

Заявленные размеры видеокарты составляют 340 ? 139 ? 57 мм. Фактический вес видеокарты производитель не указывает, но сообщает полную массу новинки вместе с упаковкой. Она составляет 2,41 кг. Весьма вероятно, что основная часть приходится именно на графический ускоритель, поскольку в коробке помимо самой видеокарты находятся только инструкция, диск с драйвером и два переходника для кабелей питания.

Компания XFX также опубликовала несколько рекламных изображений, одно из которых объясняет значение слова MERC в названии видеокарты.

Многие думали, что речь идёт о сокращении от английского «mercenary» («наёмник»), но на самом деле это сокращение от английского «mercury», то есть «меркурий».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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