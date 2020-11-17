Встроенная графика Apple M1 разнесла GeForce GTX 1050 Ti в тестах GFXBench

Встроенная графика Apple M1 разнесла GeForce GTX 1050 Ti в тестах GFXBench

Если вычислительная мощность Apple M1 ещё кого-то не впечатлила, возможно, удивят графические возможности этой новой 5-нм однокристальной системы для Mac. Новые результаты тестирования M1 в GFXBench 5.0 для M1 демонстрируют превосходство кристалла над дискретными видеокартами вроде GeForce GTX 1050 Ti и Radeon RX 560.

Apple M1 знаменует собой важный этап в истории компании. Это начало эпохи, когда Apple больше не нужно полагаться на стороннего производителя процессоров и графики для построения своих компьютеров. M1 может быть одним из самых интересных процессоров, выпущенных за последние пару лет. Унифицированная однокристальная система на базе архитектуры ARM, построенная с соблюдением 5-нм норм, объединяет четыре мощных ядра ЦП Firestorm, четыре энергоэффективных ядра ЦП Icestorm и восьмиядерный графический ускоритель.

В значительной степени дизайн графического ускорителя M1 продолжает оставаться загадкой. Пока что мы знаем, что он имеет восемь ядер и предлагает 128 исполнительных блоков (EU). Apple не раскрывает тактовые частоты, но не постеснялась похвастаться цифрами производительности. M1 может одновременно обрабатывать около 25 000 потоков и обеспечивать теоретическую производительность до 2,6 терафлопс. Apple, вероятно, ссылается на производительность M1 в операциях с плавающей запятой с одинарной точностью (FP32). Для сравнения: теоретическая производительность M1 примерно соответствует Radeon RX 560 (2,6 терафлопс) и слегка уступает GeForce GTX 1650 (2,9 терафлопс).

Эти цифры показывают только одну часть истории. Анонимный пользователь тестировал Apple M1 в бенчмарке GFXBench 5.0 с использованием Apple Metal API. Имеются также результаты тестов GeForce GTX 1050 Ti через Metal, что позволяет оценить возможности графики Apple в сравнении с Pascal.

Встроенная графика Apple M1 разнесла GeForce GTX 1050 Ti в тестах GFXBench

В тестах Apple M1 с большим отрывом обошла NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. У AMD Radeon RX 560 тоже не было шансов. Конечно, обе дискретных игровых видеокарты довольно старые по сегодняшним стандартам, но всё же впечатляет, что интегрированная графика M1 превзошла оба настольных ускорителя мощностью 75 Вт, имея примерно на порядок меньшее энергопотребление.

Конечно, показатели GFXBench 5.0 — не лучший инструмент для тестирования графических ускорителей, учитывая, что он предназначен для оценки мощности смартфонов. Вдобавок рекомендуем относиться к результатам тестов с осторожностью, пока не появились полноценные обзоры M1. Но то, что мы видим, весьма впечатляет.

Чип M1 дебютирует в трёх новых продуктах Apple: 13-дюймовых MacBook Pro и MacBook Air, а также в Mac mini. Никто не покупает компьютеры Apple для игр, но если чип оправдает ожидания, эти устройства смогут порадовать и относительно неплохой для ноутбуков игровой производительностью.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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