Видеокарта серии GeForce RTX 30 за $250 рискует стать для партнёров NVIDIA ловушкой

Уже и производители видеокарт почти не скрывают, что скоро предложат видеокарты NVIDIA, более доступные по сравнению с GeForce RTX 3070. Возможности партнёров по демократизации семейства Ampere, по словам осведомлённых источников, сильно ограничены аппетитами самой NVIDIA. Например, предложить видеокарту нового поколения за $250 будет затруднительно.

Видеокарта серии GeForce RTX 30 за $250 рискует стать для партнёров NVIDIA ловушкой

Источник изображения: VideoCardz

Любимым тезисом основателя NVIDIA, объясняющим рост средней цены видеокарт, является упоминание о том, что игры становятся более зрелищными и затратными в разработке. В этом году тенденция к вынужденному росту спроса на цифровые развлечения сочетается со слабостью экономики многих регионов, поэтому на дорогих видеокартах производители далеко не уедут. Ресурс Gamers Nexus изложил в своём очередном дайджесте жалобы производителей видеокарт на ценовую политику NVIDIA, которая почти не оставляет им возможности заработать при выпуске видеокарт в ценовом диапазоне от $250 до $300.

Когда новый графический продукт готовится к выходу на рынок, NVIDIA передаёт партнёрам рекомендации по себестоимости компонентов, необходимых для их производства. Некая грядущая модель семейства GeForce RTX 30 должна расположиться в ценовой нише от $250 до $300, и компания уже предоставила партнёрам свои экономические рекомендации. Они оказались далеки от реальности, как утверждают производители видеокарт.

Например, на систему охлаждения выделен бюджет не более $5, хотя за эти деньги можно рассчитывать лишь на простейший алюминиевый радиатор с посредственным вентилятором, который на микросхемы памяти уже распространяться не будет. О подсветке, тепловых трубках и самой эффективности охлаждения уже можно забыть. В действительности, как утверждают производители видеокарт, даже модели типа GeForce GTX 1650 требуют охлаждения за $9–13, а потенциальный преемник GeForce RTX 2060, о котором идёт речь, может претендовать на гораздо более крупный бюджет при выборе системы охлаждения. Увы, NVIDIA к этим доводам пока прислушиваться не желает.

Источники признаются, что в таких условиях производители видеокарт будут вынуждены либо разориться, либо выпустить ограниченную партию видеокарт по рекомендованным ценам, а затем сосредоточиться на коммерчески оправданной деятельности, которая неизбежно поднимет цену от рекомендованного уровня в $250–300. Маркетинговая политика NVIDIA будет зависеть и от конкурентной обстановки, а она в этом году перестаёт быть спокойной.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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