Компактные блоки питания форм-фактора SFX отлично подходят для построения сверхкомпактных компьютеров. До недавнего времени такие БП предлагали диапазон мощности от 350 до 850 Вт, однако компания SilverStone представила первый в мире блок питания SFX-формата мощностью 1000 Вт.

Источник изображений: SilverStone

Компактная новинка Silverstone SST-SX1000-LPT SFX PSU размером 125 ? 63,5 ? 130 мм получила сертификацию 80 PLUS Platinum: эффективность БП достигает 90 % при нагрузке от 20 до 100 %.

Несмотря на свои малые размеры, устройство готово предложить полностью модульную конфигурацию подключения кабелей и позволяет создать по-настоящему мощную и в то же время очень компактную игровую систему.

Модель Silverstone SX1000 оснащается стандартным набором из одного 24-контактного кабеля питания материнской платы, двух двойных кабелей для питания CPU по схеме 4+4, трёх кабелей питания PCI-E по схеме 6+2, двух SATA с четырьмя разъёмами, а также одним Molex и одним 4-контактным кабелем для флоппи-дисковода.

Охлаждением блока питания занимается 120-мм вентилятор с двойным подшипником качения и пассивным режимом работы, который не вращается при потреблении менее 200 Вт. При росте нагрузки от 300 до 700 Вт скорость вращения вентилятора повышается до 900 об/мин. А при потреблении более 800 Вт его скорость доходит до 1400–1750 об/мин. За защиту БП отвечают системы OVP (от превышения напряжения), OPP (от превышения мощности), OCP (от превышения нагрузки), OTP (от превышения температуры) и SCP (от короткого замыкания).

К сожалению, производитель пока не называет стоимость новинки и дату её поступления в продажу.



