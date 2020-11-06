Sapphire готовит к выпуску мощную видеокарту Radeon RX 6800 XT NITRO+

Один из ведущих поставщиков видеокарт Radeon, компания Sapphire готовится к пополнению своей флагманской серии графических ускорителей NITRO. Модельный ряд видеокарт производителя должен в скором времени пополниться версией Radeon RX 6800 XT NITRO+, о чём сообщает опубликованный компанией в Twitter завлекающий постер.

Как указывает ресурс VideoCardz, компания AMD к настоящему моменту разрешила своим партнёрам выпустить в неэталонном исполнении только модели Radeon RX 6800 и RX 6800 XT. Вопрос о флагманском решении в виде Radeon RX 6900 XT пока остаётся открытым. Предполагается, что старшая модель некоторое время останется эксклюзивом самой AMD, поэтому неэталонных вариантов этого графического ускорителя в ближайшем будущем ждать не стоит.

Что касается модели Radeon RX 6800 XT NITRO+, то она, похоже, сохранит характерные для этой серии дизайнерские черты. Карта выполнена в чёрном цвете и использует массивную систему охлаждения с тремя вентиляторами. Аналогичное исполнение мы уже видели, например, в моделях Radeon RX 5700XT NITRO+ и Radeon RX Vega 64 NITRO+. К сожалению, никаких дополнительных деталей о новинке производитель пока не сообщает. Однако опубликованное изображение говорит как минимум об одной детали — центральный вентилятор видеокарты вращается в противоположную боковым «вертушкам» сторону.

По данным VideoCardz, основная часть анонсов и старт продаж нереференсных вариантов Radeon RX 6800 и RX 6800 XT должны состояться ближе к концу этого месяца. В свою очередь видеокарты в эталонном исполнении самой AMD поступят в продажу с 18 ноября. По данным источников ресурса, предложения партнёров AMD появятся на полках магазинов примерно через неделю после этого.

Напомним, что Radeon RX 6800 XT построена на базе графического процессора Navi 21 XT с 4608 потоковыми процессорами, 72 блоками ускорения обработки лучей (Ray Accelerators) в реальном времени, 288 текстурными блоками и 128 блоками растеризации. Видеокарта оснащена 16 Гбайт видеопамяти GDDR6 с эффективной частотой 16 ГГц, а также 128 Мбайт быстрой буферной памяти Infinity Cache, благодаря которой пропускная способность основного стека памяти превышает значение 512 Гбайт/с.

Заявленная рекомендованная стоимость Radeon RX 6800 XT составляет $649. Модель позиционируется в качестве прямого конкурента GeForce RTX 3080 с 10 Гбайт видеопамяти. Вариант Sapphire Radeon RX 6800 XT NITRO+, вероятнее всего, будет стоить дороже и сможет предложить более высокую производительность относительно эталонной версии за счёт разгона.



