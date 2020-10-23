Опубликовано фото печатной платы, похожей на Radeon RX 6800(XT)

Опубликовано фото печатной платы, похожей на Radeon RX 6800(XT)

Одним из пользователей Twitter была опубликована, а затем тут же удалена фотография печатной платы неизвестной видеокарты. Поскольку приближается официальный анонс новых графических ускорителей серии Radeon RX 6000, портал VideoCardz сделал предположение, что на фото может быть изображён инженерный образец одного из неэталонных вариантов Radeon RX 6800XT (Navi 21 XT) или RX 6800 (Navi 21 XL).

Своё предположение ресурс подкрепляет более ранней информацией о том, что флагманская модель Radeon RX 6900XT (Navi 21 XTX) будет некоторое время эксклюзивом самой AMD. Другими словами, для её производства может использоваться специальная версия референсной платы. А на фото — явно нереференсный дизайн.

Опубликовано фото печатной платы, похожей на Radeon RX 6800(XT)

Предположительно неэталонный образец печатной платы Radeon RX 6800/XT

От себя добавим, что правая верхняя часть фотографии намекает, что плата может принадлежать одной из моделей от компании Sapphire. «Обрезанный» край печатной платы рядом с контактами питания мы уже могли видеть у некоторых нереференсных моделей видеокарт от этого производителя серии Nitro+.

Опубликовано фото печатной платы, похожей на Radeon RX 6800(XT)

Sapphire Radeon RX 5700 XT Nitro+

Можно также отметить, что плата имеет восемь контактных площадок для модулей памяти. Правда, сами модули отсутствуют. Похоже, что их ещё не успели установить на плату, и потому их посадочные места заклеены термоскотчем. Хотя, возможно, всё дело в ракурсе и качестве самой фотографии.

Опубликовано фото печатной платы, похожей на Radeon RX 6800(XT)

К сожалению, источник фотографии скрыл графический процессор, поэтому пока о нём ничего сказать нельзя. Однако можно заметить наличие усиленной подсистемы питания графического процессора и памяти с количеством фаз больше 10. Точнее не определить, поскольку компоненты скрыты базовыми радиаторами. Стоит также добавить, что на печатной плате имеется два 8-контактных разъёма для дополнительного питания. Точно такую же конфигурацию питания мы видели у одной из референсных моделей серии Radeon RX 6000, дизайн которой показывала сама AMD ещё в прошлом месяце.

Опубликовано фото печатной платы, похожей на Radeon RX 6800(XT)

Напомним, что анонс серии видеокарт Radeon RX 6000 состоится 28 октября, то есть уже на следующей неделе. Предполагается, что в состав серии на старте войдут три модели на базе графического процессора Navi 21: Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800. Согласно последним слухам, младшие версии Radeon RX 6700 XT и Radeon RX 6700 с чипом Navi 22 будут представлены в начале будущего года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
AMD рекомендует память DDR4-4000 для процессоров Ryzen 5000-й серииAMD рекомендует память DDR4-4000 для процессоров Ryzen 5000-й серии
Новые водоблоки EK Vector рассчитаны на видеокарты EVGA XC3 GeForce RTX 30-й серииНовые водоблоки EK Vector рассчитаны на видеокарты EVGA XC3 GeForce RTX 30-й серии
Fujifilm представила недорогую беззеркалку X-S10 с продвинутой стабилизациейFujifilm представила недорогую беззеркалку X-S10 с продвинутой стабилизацией
Дискретная графика Intel неожиданно дебютировала в ноутбуке ASUS VivoBook Flip 14Дискретная графика Intel неожиданно дебютировала в ноутбуке ASUS VivoBook Flip 14
Acer представила компактную рабочую станцию Chromebox CXI4 и смарт-динамик HaloAcer представила компактную рабочую станцию Chromebox CXI4 и смарт-динамик Halo
Блок рекламы


Похожие новости
Intel Core 12-го поколения Alder Lake-S впервые показался на фотографииIntel Core 12-го поколения Alder Lake-S впервые показался на фотографии
AMD свернула выпуск видеокарт Radeon RX 5700-й серии, но продолжает производить старые Radeon RX 500AMD свернула выпуск видеокарт Radeon RX 5700-й серии, но продолжает производить старые Radeon RX 500
AMD опровергла слухи о прекращении производства видеокарт Radeon RX 5700AMD опровергла слухи о прекращении производства видеокарт Radeon RX 5700
Анонс Radeon RX 6000 не будет «бумажным», пообещал глава маркетинга AMDАнонс Radeon RX 6000 не будет «бумажным», пообещал глава маркетинга AMD
Canon представила новые карманные фотокамеры Ivy Cliq с функцией мгновенной печатиCanon представила новые карманные фотокамеры Ivy Cliq с функцией мгновенной печати
Canon представила фотоаппарат, похожий на подзорную трубуCanon представила фотоаппарат, похожий на подзорную трубу
Radeon RX 6000 нашёлся в базе бенчмарка: в полтора раза медленнее, чем GeForce RTX 3080, но не всё потеряноRadeon RX 6000 нашёлся в базе бенчмарка: в полтора раза медленнее, чем GeForce RTX 3080, но не всё потеряно
Изображение платы GeForce RTX нового поколения позволяет взглянуть на чип NVIDIA GA102 (Ampere) и его питаниеИзображение платы GeForce RTX нового поколения позволяет взглянуть на чип NVIDIA GA102 (Ampere) и его питание
Полнокадровый фотоаппарат Nikon Z 5 с 24-Мп сенсором обойдётся в $1399Полнокадровый фотоаппарат Nikon Z 5 с 24-Мп сенсором обойдётся в $1399
Долгожданная фотокамера Sony a7s III дебютирует в конце июляДолгожданная фотокамера Sony a7s III дебютирует в конце июля
Последние новости
Подгружаем последние новости