Опубликовано фото печатной платы, похожей на Radeon RX 6800(XT)

Одним из пользователей Twitter была опубликована, а затем тут же удалена фотография печатной платы неизвестной видеокарты. Поскольку приближается официальный анонс новых графических ускорителей серии Radeon RX 6000, портал VideoCardz сделал предположение, что на фото может быть изображён инженерный образец одного из неэталонных вариантов Radeon RX 6800XT (Navi 21 XT) или RX 6800 (Navi 21 XL).

Своё предположение ресурс подкрепляет более ранней информацией о том, что флагманская модель Radeon RX 6900XT (Navi 21 XTX) будет некоторое время эксклюзивом самой AMD. Другими словами, для её производства может использоваться специальная версия референсной платы. А на фото — явно нереференсный дизайн.

Предположительно неэталонный образец печатной платы Radeon RX 6800/XT

От себя добавим, что правая верхняя часть фотографии намекает, что плата может принадлежать одной из моделей от компании Sapphire. «Обрезанный» край печатной платы рядом с контактами питания мы уже могли видеть у некоторых нереференсных моделей видеокарт от этого производителя серии Nitro+.

Sapphire Radeon RX 5700 XT Nitro+

Можно также отметить, что плата имеет восемь контактных площадок для модулей памяти. Правда, сами модули отсутствуют. Похоже, что их ещё не успели установить на плату, и потому их посадочные места заклеены термоскотчем. Хотя, возможно, всё дело в ракурсе и качестве самой фотографии.

К сожалению, источник фотографии скрыл графический процессор, поэтому пока о нём ничего сказать нельзя. Однако можно заметить наличие усиленной подсистемы питания графического процессора и памяти с количеством фаз больше 10. Точнее не определить, поскольку компоненты скрыты базовыми радиаторами. Стоит также добавить, что на печатной плате имеется два 8-контактных разъёма для дополнительного питания. Точно такую же конфигурацию питания мы видели у одной из референсных моделей серии Radeon RX 6000, дизайн которой показывала сама AMD ещё в прошлом месяце.

Напомним, что анонс серии видеокарт Radeon RX 6000 состоится 28 октября, то есть уже на следующей неделе. Предполагается, что в состав серии на старте войдут три модели на базе графического процессора Navi 21: Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800. Согласно последним слухам, младшие версии Radeon RX 6700 XT и Radeon RX 6700 с чипом Navi 22 будут представлены в начале будущего года.



