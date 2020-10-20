Профессиональная видеокарта NVIDIA RTX A6000 показала разочаровывающие результаты в первых тестах

В распоряжении издания AdoredTV оказалась информация, касающаяся производительности профессионального графического ускорителя NVIDIA RTX A6000, предназначенного для использования в составе рабочих станций. В тестах SPECviewperf 2020 карту NVIDIA RTX A6000 сравнили с её предшественницей — NVIDIA Quadro RTX 6000. Как выяснилось, новинка на базе архитектуры Ampere всего 11 % быстрее решения на архитектуре Turing.

Профессиональная видеокарта NVIDIA RTX A6000 показала разочаровывающие результаты в первых тестах

Источник изображений: AdoredTV

Источник указывает, что пока неизвестно, насколько результаты отображают реальную оценку ситуации, поскольку в тесте, вероятно, принимал участие инженерный образец NVIDIA RTX A6000. Так что в итоге преимущество новинки может быть выше.

Компания NVIDIA в начале месяца представила видеокарты RTX A6000 и A40. На прошлой неделе производитель подтвердил, что решил отказаться от брендов Quadro и Tesla в составе новых моделей, поскольку считает, что разница между картами для рабочих станций и вычислительных решений становится все менее заметной. Теперь в ассортименте компании имеется три профессиональные карты — A40, A6000 и A100, — каждая из которых разработана под свой определённый рынок пользователей. Но только у A6000 в названии присутствует префикс RTX, указывающий на то, что она является наследником Quadro RTX 6000, а обе они предназначены для применения в рабочих станциях.

С результатами производительности нового профессионального графического ускорителя можно ознакомиться ниже. Как видно, новинка совсем незначительно превосходит предшественницу в профессиональных задачах, под которые она и должна быть заточена. Возможно, в каких-то других профессиональных приложениях преимущество будет выше.

Профессиональная видеокарта NVIDIA RTX A6000 показала разочаровывающие результаты в первых тестах

В основе NVIDIA RTX A6000 используется та же версия графического процессора NVIDIA GA102 Ampere, что и в потребительских видеокартах GeForce RTX 3090. Здесь также присутствует 10 752 ядра CUDA, но объем видеопамяти увеличен до 48 ГБ (GDDR6). Точной даты запуска адаптеров RTX A6000 производитель ещё не сообщал, но ожидается, что первые поставки начнутся уже в декабре.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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