Шестиядерный AMD Ryzen 5 5600 появится в начале следующего года за $220, если слухи верны

Когда восторги по поводу заявленного AMD прироста быстродействия, обеспечиваемого архитектурой Zen 3, улеглись, обывателей постигло горькое разочарование ценовой политикой компании в отношении процессоров Ryzen 5000. Один из корейских источников утверждает, что Ryzen 5 5600 за $220 исправит эту неприятную ситуацию в следующем квартале.

Шестиядерный AMD Ryzen 5 5600 появится в начале следующего года за $220, если слухи верны

Источник изображения: AMD

Пока самым доступным носителем архитектуры Zen 3 в настольном сегменте остаётся Ryzen 5 5600X, он появится в продаже в начале ноября по рекомендованной цене $299. Как утверждает один южнокорейский энтузиаст, ссылающийся на некие забытые им зарубежные источники, данный процессор по уровню быстродействия в однопоточных приложениях и играх сопоставим с Intel Core i7-10700, либо сможет превзойти данную модель Intel. Остаётся предположить, что Ryzen 5 5600 при некотором отставании в быстродействии от Ryzen 5 5600X окажется на равных или превзойдёт процессоры Intel серии Core i5-10600.

Выход Ryzen 5 5600, по словам источника, запланирован на тот период 2021 года, когда AMD реализует поддержку процессоров с архитектурой Zen 3 в материнских платах на базе наборов логики B450 и X470. Новый процессор окажется на 10 % дороже Ryzen 5 3600 на момент дебюта, так что своего рода ценовой паритет с семейством Matisse будет выдержан. С другой стороны, на фоне других моделей Ryzen с архитектурой Zen 3 новинка будет выглядеть очень привлекательно. Следует учитывать, что вся описываемая выше информация никак не подтверждена источниками, заслуживающими доверия, а потому рассматривать её нужно с изрядной долей скептицизма.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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