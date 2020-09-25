Компактный HP Chromebox G3 предложит Intel Comet Lake U, твердотельный накопитель NVMe и до 16 Гбайт ОЗУ

В следующем месяце компания HP начнёт продажи настольного компьютера небольшого форм-фактора Chromebox G3 под управлением операционной системы Chrome OS. В основу новинки положена аппаратная платформа Intel Comet Lake U.

В частности, заказчики смогут выбирать между модификациями с процессором Core i7-10610U (четыре ядра, 1,8–4,9 ГГц), Core i5-10310U (четыре ядра, 1,7–4,4 ГГц), Core i3-10110U (два ядра, 2,1–4,1 ГГц), Celeron 5205U (два ядра, 1,9 ГГц) и Pentium 6405U (два ядра, 2,4 ГГц).

Объём оперативной памяти составит до 16 Гбайт, а за хранение данных будет отвечать твердотельный накопитель PCIe NVMe вместимостью 128 Гбайт. Упомянуты адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, сетевой контроллер Gigabit Ethernet и слот microSD.

Неттоп заключён в корпус чёрного цвета с габаритами 149,3 ? 149,3 ? 40 мм. В число доступных разъёмов входят три порта USB 3.2 Gen1 Type-A, по одному порту USB 3.2 Gen1 Type-C и USB 2.0 Type-A, два интерфейса HDMI 2.0, гнездо для сетевого кабеля и 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.

Мини-компьютер HP Chromebox G3 выйдет в потребительской и корпоративной модификациях. Цена первой составит от 250 долларов США , второй — от 380 долларов.



