Процессоры Intel Tiger Lake обеспечат хромбукам скачок производительности до 2,5 раз
По данным IDC, за последние пять лет было отгружено более 57 млн устройств под управлением операционной системы Google Chrome OS, на долю продукции Intel пришлось 90 % этого количества. Компания утверждает, что её процессоры поколения Tiger Lake решительно увеличивают производительность хромбуков в типовых задачах.
Источник изображения: Intel
В наши дни хромбуки всё реже ассоциируются со спецификациями так называемых нетбуков, которые являлись бюджетными версиями ноутбуков под управлением Windows. Возможность работать с облачной операционной системой не лишает хромбук права оснащаться производительным процессором или сенсорным интерфейсом, даже вместительные жёсткие диски перестали быть редкостью для устройств этого типа.
Источник изображения: Intel
На страницах ресурса Medium один из представителей Intel поделился своими ощущениями от тестирования хромбуков, оснащённых новейшими 10-нм процессорами семейства Tiger Lake. В ходе экспериментов сравнивалось быстродействие систем на базе процессоров Intel Core i7-1165G7U (Tiger Lake) и Core i7-10610U (Comet Lake). Скорость навигации по сетевым страницам выросла на 28 %, скорость работы веб-приложений увеличилась на 19 %, быстродействие в графических бенчмарках поднялось в 2,7 раза, а документы Word и Excel стали открываться в многозадачной среде в 2,1 и 2,5 раза быстрее соответственно.
Работа с фото и видео ускорилась на 23 и 54 % соответственно, в многозадачной среде просмотр YouTube одновременно с навигацией по сетевым страницам ускорился на 77 %. Компания Intel напоминает, что на рынке должны появиться хромбуки, соответствующие требованиям программы Evo, ранее известной под условным обозначением Project Athena. Они обладают тонким и лёгким корпусом, долго работают без подзарядки, мгновенно пробуждаются и быстро реагируют на запросы.
Имена этих хромбуков тоже перечисляются: Acer Chromebook Spin 13, ASUS Chromebook Flip C436, Dell Latitude 7410 Chromebook Enterprise, HP Elite c1030 Chromebook Enterprise, Lenovo Chromebook Flex 5 и Samsung Galaxy Chromebook. В продажу они должны поступить в ближайшие месяцы, как отмечает Intel.