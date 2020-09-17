Canon представила фотоаппарат, похожий на подзорную трубу

Новый гаджет похож на небольшую подзорную трубу с элементами управления над и под окуляром. Нажимать на кнопки можно большим пальцем. Внутри находится 12,1-мегапиксельный CMOS-сенсор и комбинация процессоров Digic 8, которые позволяют обрабатывать изображения высокой четкости в режиме непрерывной съемки при скорости в 10 кадров в секунду.

Светочувствительность нового аппарата не очень большая, поэтому использовать его ночью не получится. В корпусе также есть зум-объектив, фокусные расстояния которого можно менять от 100 до 400 миллиметров. Но верхний предел фокуса можно увеличить с помощью специальных программ. Встроенная функция стабилизации изображения может помочь сгладить отснятый материал.

Согласно документации, новая камера способна снимать видео с качеством 1080p со скоростью до 29,97 кадров в секунду. Аппарат также оснащен слотом для microSD. Кроме того, фото и видео можно отправить по беспроводной сети на смартфон с установленным приложением. В аппарат встроен порт Bluetooth 4.2, оно также может передавать данные по Wi-Fi и с помощью USB Type C.

Canon считает, что портативная камера может быть полезна, если вы хотите запечатлеть воспоминания о спортивных событиях наблюдать за птицами и так далее. Компания начала краудфандинговую кампанию на японской платформе Majuake и уже достигла на ней своей минимальной цели в 500 спонсоров. Производитель обещает начать поставки нового устройства уже в ноябре этого года. Пока неизвестно, будет ли камера распространяться за пределы Японии.



