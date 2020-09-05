Xiaomi оценила смарт-проектор MIJIA Projector Youth Edition 2 в $320

Xiaomi оценила смарт-проектор MIJIA Projector Youth Edition 2 в $320

Китайская компания Xiaomi раскрыла характеристики и цену «умного» проектора MIJIA Projector Youth Edition 2, сбор средств на организацию выпуска которого ведётся через краудфандинговую платформу.

Устройство способно формировать изображение с разрешением 1920 ? 1080 пикселей, что соответствует стандарту Full HD. Максимальная яркость составляет 460 люмен ANSI. Реализована система автофокусировки в режиме реального времени.

Xiaomi оценила смарт-проектор MIJIA Projector Youth Edition 2 в 0

Проектор обеспечивает возможность взаимодействия с интеллектуальным голосовым ассистентом XiaoAI. Кроме того, устройство имеет интеграцию с экосистемой Интернета вещей MIJIA IoT. Благодаря этому при включении новинки могут автоматически закрываться оконные шторы и выключаться свет в помещении. Кроме того, проектор может быть связан с дверным видеозвонком — изображение от камеры последнего может выводиться на проекционный экран.

Xiaomi оценила смарт-проектор MIJIA Projector Youth Edition 2 в 0

Упомянута поддержка HDR10. Заявленный уровень шума при работе не превышает 28 дБ. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления.

На этапе краудфандинговой программы заказать MIJIA Projector Youth Edition 2 можно по ориентировочной цене 320 долларов США. В дальнейшем стоимость новинки повысится до 380 долларов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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