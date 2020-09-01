Sabrent представила самый быстрый твердотельный накопитель формата M.2

Всего пару дней назад южнокорейская компания Samsung представила свой первый M.2 NVMe-накопитель 980 Pro с поддержкой интерфейса PCI-Express 4.0. Характеристики новинки действительно впечатляют. Однако первый не значит — лучший. Компания Sabrent решила в очередной раз это доказать, анонсировав своё секретное оружие — серию NVMe-накопителей Rocket 4 Plus, которая превосходит по характеристикам SSD от южнокорейского конкурента в том же формате.

Sabrent обновила свою популярную серию SSD Rocket NVMe 4.0 моделями Rocket 4 Plus, готовыми предложить более высокие скорости чтения и записи. Серия представлена моделями с объём памяти 500 Гбайт, а также 1 и 2 Тбайт.

Показатель последовательной скорости чтения у новых моделей M.2-накопителей Sabrent Rocket 4 Plus достигает всё тех же 7000 Мбайт/c, что и у накопителей компании Samsung. Однако показатель максимальной скорости записи может достигать значения 6850 Мбат/с (у Samsung «всего» 5000 Мбайт/c), что делает их самыми быстрыми SSD в формате M.2 в мире.

В основе накопителей Sabrent, построенных с использованием чипов памяти TLC NAND, используется новый контроллер памяти Phison E18. Новинки поставляются в комплекте с массивным алюминиевым радиатором охлаждения, оснащённым термопрокладками, а также тремя замкнутыми теплопроводящими трубками.

К сожалению, о ценах на свои накопители Rocket 4 Plus компания Sabrent пока ничего не сообщает.



