Новая метеостанция Xiaomi измеряет температуру и влажность каждую секунду

Новая метеостанция Xiaomi измеряет температуру и влажность каждую секунду

Китайская компания Xiaomi анонсировала новый гаджет для современного «умного» дома — гибрид настольных смарт-часов и метеорологической станции. В продажу устройство поступит по ориентировочной цене 20 долларов США.

Новинка снабжена дисплеем на основе электронной бумаги, который расходует энергию только в момент перерисовки изображения. К тому же информация на таком экране отлично читается при ярком солнечном свете.

В устройстве применён датчик швейцарской компании Sensirion AG, способный измерять температуру и влажность каждую секунду. Эти данные могут использоваться для оптимизации работы других бытовых приборов, скажем, увлажнителя воздуха или кондиционера.

Часы поддерживают беспроводную связь Bluetooth. Взаимодействовать с ними можно при помощи смартфона через сопутствующее мобильное приложение MIJIA App.

Новая метеостанция Xiaomi измеряет температуру и влажность каждую секунду

Устройство наделено резервным источником питания. Среди прочих функциональных возможностей упомянуты «умный» будильник, таймер и секундомер.

Средства на выпуск новинки планируется собрать с помощью краудфандинговой площадки Youpin. Продажи новинки начнутся в ближайшее время.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Team Group представила быстрые твердотельные NVMe-накопители MP33 PRO и недорогие SATA-накопители CX1/CX2Team Group представила быстрые твердотельные NVMe-накопители MP33 PRO и недорогие SATA-накопители CX1/CX2
Ждём RTX 3090: современные видеокарты не справились с Microsoft Flight Simulator в 8КЖдём RTX 3090: современные видеокарты не справились с Microsoft Flight Simulator в 8К
Продажи GPU во втором квартале выросли, а AMD и NVIDIA смогли откусить часть рыночной доли IntelПродажи GPU во втором квартале выросли, а AMD и NVIDIA смогли откусить часть рыночной доли Intel
Дебютировал ноутбук Tuxedo Pulse 14 — симбиоз Linux и AMD Ryzen 4000HДебютировал ноутбук Tuxedo Pulse 14 — симбиоз Linux и AMD Ryzen 4000H
Энтузиаст создал утилиту для умного разгона процессоров AMD Zen 2. Производительность растёт, энергопотребление падаетЭнтузиаст создал утилиту для умного разгона процессоров AMD Zen 2. Производительность растёт, энергопотребление падает
Блок рекламы


Похожие новости
Игровой ноутбук Xiaomi Redmi G с чипом Intel Comet Lake предстанет 14 августаИгровой ноутбук Xiaomi Redmi G с чипом Intel Comet Lake предстанет 14 августа
Xiaomi запустила продажи “стерильной” мыши с голосовым управлениемXiaomi запустила продажи “стерильной” мыши с голосовым управлением
Новая смарт-колонка Google может быть представлена уже завтраНовая смарт-колонка Google может быть представлена уже завтра
Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook на чипе Intel Ice Lake и ценой от $670Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook на чипе Intel Ice Lake и ценой от $670
Moaan при поддержке Xiaomi представила 10-дюймовую электронную книгу inkPad X дешевле $250Moaan при поддержке Xiaomi представила 10-дюймовую электронную книгу inkPad X дешевле $250
Xiaomi выпустит ноутбук RedmiBook 16 с процессором Intel Core i7Xiaomi выпустит ноутбук RedmiBook 16 с процессором Intel Core i7
Беспроводные наушники-вкладыши Xiaomi Baseus Encok W04 TWS стоят $22Беспроводные наушники-вкладыши Xiaomi Baseus Encok W04 TWS стоят $22
Пять антенн и чип Qualcomm: представлен маршрутизатор Xiaomi Mi Router 4 ProПять антенн и чип Qualcomm: представлен маршрутизатор Xiaomi Mi Router 4 Pro
ТВ-брелок Xiaomi Mi TV Stick появится в продаже в следующем месяце за 40 евроТВ-брелок Xiaomi Mi TV Stick появится в продаже в следующем месяце за 40 евро
Xiaomi выпустит игровой монитор с частотой обновления 165 ГцXiaomi выпустит игровой монитор с частотой обновления 165 Гц
Последние новости
Подгружаем последние новости