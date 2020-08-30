Новая метеостанция Xiaomi измеряет температуру и влажность каждую секунду

Китайская компания Xiaomi анонсировала новый гаджет для современного «умного» дома — гибрид настольных смарт-часов и метеорологической станции. В продажу устройство поступит по ориентировочной цене 20 долларов США .

Новинка снабжена дисплеем на основе электронной бумаги, который расходует энергию только в момент перерисовки изображения. К тому же информация на таком экране отлично читается при ярком солнечном свете.

В устройстве применён датчик швейцарской компании Sensirion AG, способный измерять температуру и влажность каждую секунду. Эти данные могут использоваться для оптимизации работы других бытовых приборов, скажем, увлажнителя воздуха или кондиционера.

Часы поддерживают беспроводную связь Bluetooth. Взаимодействовать с ними можно при помощи смартфона через сопутствующее мобильное приложение MIJIA App.

Устройство наделено резервным источником питания. Среди прочих функциональных возможностей упомянуты «умный» будильник, таймер и секундомер.

Средства на выпуск новинки планируется собрать с помощью краудфандинговой площадки Youpin. Продажи новинки начнутся в ближайшее время.



