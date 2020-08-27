Team Group представила быстрые твердотельные NVMe-накопители MP33 PRO и недорогие SATA-накопители CX1/CX2

Компания Team Group расширила ассортимент твердотельных накопителей, анонсировав решения сразу трёх серий: MP33 PRO M.2 PCIe SSD, а также CX1 SSD и CX2 SSD.

Изделия MP33 PRO M.2 PCIe SSD рассчитаны на производительные компьютеры. Эти устройства выполнены в формате М.2 2280 (22 ? 80 мм) в соответствии со спецификацией NVMe 1.3. Для подключения служит интерфейс PCIe 3.0 x4. В серии представлены модели вместимостью 512 Гбайт, 1 и 2 Тбайт. Скорость последовательного чтения достигает 2100 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 1700 Мбайт/с. Величина IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при чтении и записи — до 220 тыс. и 200 тыс. соответственно.

Накопители CX1 SSD и CX2 SSD получили 2,5-дюймовый форм-фактор. Эти устройства, рассчитанные на недорогие компьютеры, используют для подключения интерфейс SATA 3.0.

В семейство CX1 SSD вошли модели на 240, 480 и 960 Гбайт, в серию CX2 SSD — на 256 и 512 Гбайт, а также 1 Тбайт. Скорость последовательного чтения в зависимости от вместимости варьируется от 520 до 540 Мбайт/с, скорость последовательной записи — от 430 до 490 Мбайт/с.

К сожалению, пока не уточняется, когда и по какой цене представленные устройства поступят в продажу.



