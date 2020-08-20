NVIDIA отгрузила более миллиарда GPU с поддержкой CUDA

Одним из главных достижений минувшего квартала, по словам представителей NVIDIA, стало превышение серверной выручкой денежных поступлений от игровых продуктов. Оно символизирует эволюционную трансформацию бизнес-модели компании, хотя третий квартал и должен вернуть игровой бизнес на вершину на какое-то время. В серверном сегменте ставка делается на Ampere.

NVIDIA отгрузила более миллиарда GPU с поддержкой CUDA

Источник изображения: YouTube, NVIDIA

Финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) в подготовленной части доклада заявила, что NVIDIA отгрузила более миллиарда графических процессоров с поддержкой CUDA, а количество разработчиков приложений в этой среде программирования достигло двух миллионов. Чтобы разменять первый миллион, базе разработчиков потребовалось более десяти лет, а второй миллион был набран менее чем за два года.

По словам главы NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang), уже сейчас графические процессоры семейства Ampere формируют около четверти выручки на направлении компонентов для центров обработки данных. Облачные гиганты, по прогнозам NVIDIA, в третьем квартале будут активно закупать ускорители вычислений на основе архитектуры Ampere. Её глава называет гигантским прорывом и обещает, что жизненный цикл платформы Ampere растянется на несколько лет. Умеренную динамику выручки на серверном направлении в третьем квартале будет отчасти компенсировать активная экспансия продуктов с архитектурой Ampere, как ожидает руководство компании.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Phison мечтает освоить 7 нм и стать крупнейшим производителем контроллеров для SSD за пять летPhison мечтает освоить 7 нм и стать крупнейшим производителем контроллеров для SSD за пять лет
Evening Standard: NVIDIA договорится о покупке ARM ещё до конца лета за $50 млрдEvening Standard: NVIDIA договорится о покупке ARM ещё до конца лета за $50 млрд
Kingston покрасила гарнитуру HyperX Cloud Stinger Core Wireless 7.1 в белый, чтобы она подошла для PlayStation 5Kingston покрасила гарнитуру HyperX Cloud Stinger Core Wireless 7.1 в белый, чтобы она подошла для PlayStation 5
Microsoft показала устройство процессора Xbox Series X: почти половину кристалла занимает GPUMicrosoft показала устройство процессора Xbox Series X: почти половину кристалла занимает GPU
Китайцы и E Ink с размахом подошли к производству рекламных дисплеев на «электронных чернилах»Китайцы и E Ink с размахом подошли к производству рекламных дисплеев на «электронных чернилах»
Блок рекламы


Похожие новости
Evening Standard: NVIDIA договорится о покупке ARM ещё до конца лета за $50 млрдEvening Standard: NVIDIA договорится о покупке ARM ещё до конца лета за $50 млрд
Партнёры NVIDIA предложат игровые видеокарты Ampere собственного дизайна уже в сентябреПартнёры NVIDIA предложат игровые видеокарты Ampere собственного дизайна уже в сентябре
Желающих купить ARM прибавилось. С NVIDIA готовы соперничать TSMC и FoxconnЖелающих купить ARM прибавилось. С NVIDIA готовы соперничать TSMC и Foxconn
Соучредитель ARM: сделка с NVIDIA станет катастрофой для всей индустрииСоучредитель ARM: сделка с NVIDIA станет катастрофой для всей индустрии
NVIDIA зарегистрировала товарные знаки «3080», «4080» и «5080» в ЕСNVIDIA зарегистрировала товарные знаки «3080», «4080» и «5080» в ЕС
Apple обещает, что её графические процессоры для Mac будут производительнее решений AMD, NVIDIA и IntelApple обещает, что её графические процессоры для Mac будут производительнее решений AMD, NVIDIA и Intel
NVIDIA стала дороже Intel, и теперь она — третий по величине чипмейкерNVIDIA стала дороже Intel, и теперь она — третий по величине чипмейкер
Слухи: число CUDA-ядер в GeForce RTX 3070 Ti возрастёт до уровня GeForce RTX 2080 SuperСлухи: число CUDA-ядер в GeForce RTX 3070 Ti возрастёт до уровня GeForce RTX 2080 Super
Intel готовит процессор Core i9-10850K — более доступный вариант 10-ядерного флагманаIntel готовит процессор Core i9-10850K — более доступный вариант 10-ядерного флагмана
Утечка результатов NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti в 3DMark — 2080 Ti глотает пыльУтечка результатов NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti в 3DMark — 2080 Ti глотает пыль
Последние новости
Подгружаем последние новости