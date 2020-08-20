NVIDIA отгрузила более миллиарда GPU с поддержкой CUDA

Одним из главных достижений минувшего квартала, по словам представителей NVIDIA, стало превышение серверной выручкой денежных поступлений от игровых продуктов. Оно символизирует эволюционную трансформацию бизнес-модели компании, хотя третий квартал и должен вернуть игровой бизнес на вершину на какое-то время. В серверном сегменте ставка делается на Ampere.

Источник изображения: YouTube, NVIDIA

Финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) в подготовленной части доклада заявила, что NVIDIA отгрузила более миллиарда графических процессоров с поддержкой CUDA, а количество разработчиков приложений в этой среде программирования достигло двух миллионов. Чтобы разменять первый миллион, базе разработчиков потребовалось более десяти лет, а второй миллион был набран менее чем за два года.

По словам главы NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang), уже сейчас графические процессоры семейства Ampere формируют около четверти выручки на направлении компонентов для центров обработки данных. Облачные гиганты, по прогнозам NVIDIA, в третьем квартале будут активно закупать ускорители вычислений на основе архитектуры Ampere. Её глава называет гигантским прорывом и обещает, что жизненный цикл платформы Ampere растянется на несколько лет. Умеренную динамику выручки на серверном направлении в третьем квартале будет отчасти компенсировать активная экспансия продуктов с архитектурой Ampere, как ожидает руководство компании.



