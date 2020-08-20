Дебют планшета Apple iPad Air 4 с 5-нм процессором A14 ожидается в марте

Интернет-источники обнародовали информацию о будущем планшетном компьютере Apple iPad Air 4, которому предстоит занять нишу между флагманскими устройствами iPad Pro и моделями iPad начального уровня.

Дебют планшета Apple iPad Air 4 с 5-нм процессором A14 ожидается в марте

Нынешний планшет iPad Air / иллюстрации Apple

Утверждается, что новинка получит дисплей Liquid Retina с диагональю 11 дюймов. Вычислительная нагрузка ляжет на процессор Apple A14, выполненный по 5-нанометровой технологии. Этот чип, напомним, станет «сердцем» смартфонов семейства iPhone 12, анонс которых ожидается в первой половине сентября.

Если верить имеющейся информации, планшет iPad Air 4 поступит на рынок в модификациях с флеш-накопителем вместимостью 128, 256 и 512 Гбайт. Упомянуты симметричный порт USB Type-C и аудиосистема с четырьмя динамиками.

Взаимодействовать с гаджетом пользователи смогут при помощи пальцев и фирменного пера Apple Pencil. В качестве дополнительного аксессуара можно будет приобрести клавиатуру Magic Keyboard.

Дебют планшета Apple iPad Air 4 с 5-нм процессором A14 ожидается в марте

Презентация iPad Air 4, как утверждается, состоится в марте. Цена планшета якобы составит от 649 долларов США.

По оценкам IDC, во второй четверти нынешнего года отгрузки планшетов в мировом масштабе достигли 38,6 млн единиц — это на 18,6 % больше по сравнению с тем же периодом 2019-го. Apple является бесспорным лидером с долей в 32,2 %.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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