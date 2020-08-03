Aerocool представила вместительный корпус Visor с двумя 140-мм вентиляторами ARGB

Компания Aerocool пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Visor, которая позволяет создать игровую настольную станцию на материнской плате типоразмера E-ATX.

Новинка получила фронтальную панель с оригинальным дизайном: за сетчатой нижней секцией скрывается 140-миллиметровый вентилятор с многоцветной адресуемой подсветкой ARGB. Ещё один такой же вентилятор установлен сзади. Управлять работой подсветки можно с помощью кнопки на корпусе или через совместимую материнскую плату с технологией ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync или Gigabyte RGB Fusion.

Модель Visor полностью выполнена в чёрном цвете. Боковая стенка изготовлена из закалённого стекла, а спереди предусмотрены две RGB-полосы в виде усечённой снизу буквы «V».

Помимо традиционных горизонтальных слотов расширения, предусмотрены три вертикальных разъёма для установки крупногабаритного графического ускорителя лицевой стороной к пользователю. При необходимости можно задействовать систему жидкостного охлаждения с радиаторами формата до 360 мм.

На панель с разъёмами выведены гнёзда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0.

Информации об ориентировочной цене корпуса и сроках начала его продаж на данный момент нет.



