Новые ноутбуки MSI Modern 14 доступны с процессорами AMD и Intel

Новые ноутбуки MSI Modern 14 доступны с процессорами AMD и Intel

Компания MSI анонсировала новые портативные компьютеры семейства Modern 14: ноутбуки представлены в цветовых исполнениях Onyx Black и Bluestone, а в качестве аппаратной платформы используются процессоры AMD и Intel.

Ноутбуки оборудованы 14-дюймовым дисплеем формата Full HD с разрешением 1920 ? 1080 пикселей. Обеспечивается 100-процентный охват цветового пространства sRGB. Через интерфейс HDMI изображение может выводиться на внешний монитор или телевизор.

Новые ноутбуки MSI Modern 14 доступны с процессорами AMD и Intel

Intel-версии могут комплектоваться процессором Core i7-10510U, Core i5-10210U или Core i3-10110U. Допускается установка дискретного графического ускорителя NVIDIA GeForce MX350 или GeForce MX330 с 2 Гбайт памяти.

Новые ноутбуки MSI Modern 14 доступны с процессорами AMD и Intel

Модели на платформе AMD несут на борту чип Ryzen 7 4700U или Ryzen 5 4500U. Обработкой графики занят интегрированный контроллер.

Новые ноутбуки MSI Modern 14 доступны с процессорами AMD и Intel

Все устройства поддерживают установку до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4 и быстрого твердотельного накопителя NVMe M.2 SSD. Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, клавиатуру с подсветкой, порты USB 3.2 Gen2 Type-C и USB 2.0,Type-A, слот microSD.

Габариты составляют 319 ? 220,2 ? 16,9 мм, вес — 1,3 кг. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 51 Вт·ч.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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