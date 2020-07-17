Флагман для бедных: десятиядерный Intel Core i9-10850K оценивается примерно в $450

Около двух недель назад мы сообщали, что в базе данных Geekbench появился неаносированный десятиядерный процессор Intel Core i9-10850K. Похоже, что данный чип действительно существует. Американский производитель игровых компьютеров Digital Storm начал предлагать его в качестве опции для своих сборок.

В частности, речь идёт о модели компьютера Digital Storm VELOX. Покупателю предлагается выбрать в качестве основы разные варианты процессоров и прочих комплектующих. По данным Digital Storm, базовая частота Intel Core i9-10850K равна 3,6 ГГц, что на 100 МГц ниже, чем у флагмана серии Comet Lake-S, модели Core i9-10900K. В режиме автоматического разгона частота Core i9-10850K может повышаться до 5,2 ГГц, как и у флагмана. Но, судя по всему, в отличие от Core i9-10900K младшая модель не имеет поддержки технологии Thermal Velocity Boost (TVB), которая позволяет процессору при наличии очень эффективного охлаждения разгоняться по частоте ещё немножко выше.

Ранее мы уже говорили, что Core i9-10850K имеет тот же набор ядер и виртуальных потоков (10/20), а также аналогичный набор кеш-памяти (2,5 Мбайт L2 и 20 Мбайт L3), что и у флагмана. Значение уровня TDP тоже одинаковое и составляет 125 Вт. Единственное, что остаётся неизвестным — стоимость чипа Intel Core i9-10850K.

Компания Digital Storm её тоже прямо не указывает. Однако она сообщает, что покупателю компьютера установка данного процессора обойдётся на $42 дешевле, чем Core i9-10900K.

По данным Intel , рекомендованная стоимость флагманского процессора Core i9-10900K может варьироваться от 488 до 499 долларов США . Таким образом можно предположить, что стоимость Core i9-10850K составляет 446–457 долларов. Если предположить, что такой процессор будет доступен не только для OEM-производителей компьютеров (а пока сведений утверждающих обратное, к сожалению, нет), то его розничная стоимость может составлять около $450. Другими словами, Intel оценивает технологию Thermal Velocity Boost в 50 долларов.



