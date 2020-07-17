Флагман для бедных: десятиядерный Intel Core i9-10850K оценивается примерно в $450

Флагман для бедных: десятиядерный Intel Core i9-10850K оценивается примерно в $450

Около двух недель назад мы сообщали, что в базе данных Geekbench появился неаносированный десятиядерный процессор Intel Core i9-10850K. Похоже, что данный чип действительно существует. Американский производитель игровых компьютеров Digital Storm начал предлагать его в качестве опции для своих сборок.

В частности, речь идёт о модели компьютера Digital Storm VELOX. Покупателю предлагается выбрать в качестве основы разные варианты процессоров и прочих комплектующих. По данным Digital Storm, базовая частота Intel Core i9-10850K равна 3,6 ГГц, что на 100 МГц ниже, чем у флагмана серии Comet Lake-S, модели Core i9-10900K. В режиме автоматического разгона частота Core i9-10850K может повышаться до 5,2 ГГц, как и у флагмана. Но, судя по всему, в отличие от Core i9-10900K младшая модель не имеет поддержки технологии Thermal Velocity Boost (TVB), которая позволяет процессору при наличии очень эффективного охлаждения разгоняться по частоте ещё немножко выше.

Флагман для бедных: десятиядерный Intel Core i9-10850K оценивается примерно в 0

Ранее мы уже говорили, что Core i9-10850K имеет тот же набор ядер и виртуальных потоков (10/20), а также аналогичный набор кеш-памяти (2,5 Мбайт L2 и 20 Мбайт L3), что и у флагмана. Значение уровня TDP тоже одинаковое и составляет 125 Вт. Единственное, что остаётся неизвестным — стоимость чипа Intel Core i9-10850K.

Компания Digital Storm её тоже прямо не указывает. Однако она сообщает, что покупателю компьютера установка данного процессора обойдётся на $42 дешевле, чем Core i9-10900K.

Флагман для бедных: десятиядерный Intel Core i9-10850K оценивается примерно в 0

По данным Intel, рекомендованная стоимость флагманского процессора Core i9-10900K может варьироваться от 488 до 499 долларов США. Таким образом можно предположить, что стоимость Core i9-10850K составляет 446–457 долларов. Если предположить, что такой процессор будет доступен не только для OEM-производителей компьютеров (а пока сведений утверждающих обратное, к сожалению, нет), то его розничная стоимость может составлять около $450. Другими словами, Intel оценивает технологию Thermal Velocity Boost в 50 долларов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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