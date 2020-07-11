NVIDIA зарегистрировала товарные знаки «3080», «4080» и «5080» в ЕС

NVIDIA зарегистрировала товарные знаки «3080», «4080» и «5080» в ЕС

Момент, которого ждут многие игроки и энтузиасты среди владельцев ПК, почти настал. Судя по всему, NVIDIA готовится к предстоящему выпуску своих графических ускорителей Ampere. И, согласно некоторым недавно зарегистрированным товарным знакам, эти видеокарты действительно сохранят привычную схему именования, а флагманом станет GeForce RTX 3080.

Но интересно другое: наряду с «3080» NVIDIA также зарегистрировала торговые марки «4080» и «5080» в Ведомстве интеллектуальной собственности Европейского Союза. Это может означать, что 5-нм графические процессоры Hopper, выпуск которых ожидается в 2022 году, будут включать ускоритель GeForce RTX 4080. То же может касаться и ускорителей 5080, хотя их запуск состоится ещё на год-два позже.

NVIDIA также зарегистрировала в качестве товарных знаков и некоторые другие слова: NVIDIA Omniverse, Frames Win Games, NVIDIA CloudXR, NVIDIA Aerial и Kaolin. Согласно их описаниям, большинство связано с играми. Таким образом, речь может идти о некоторых новых функциях, которые зелёная команда представит в ближайшие пару лет.

В заключение отметим, что торговые марки 3080, 4080 и 5080 были поданы 1 мая 2019 года, а зарегистрированы 27 ноября 2019 года. При этом товарный знак Aerial был подан 25 мая 2020 года, а NVIDIA EGX — ещё позже, 1 июля 2020 года.

Как сообщается, графические ускорители NVIDIA Ampere могут использовать устаревший 8-нм техпроцесс Samsung. Кроме того, появившееся недавно изображение даёт нам представление о том, как может выглядеть видеокарта ASUS GeForce RTX 3080 Ti ROG STRIX. Ожидается, что NVIDIA представит потребительские ускорители Ampere в сентябре 2020 года — вероятно, на Computex 2020.

NVIDIA зарегистрировала товарные знаки «3080», «4080» и «5080» в ЕС

VideoCardz


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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