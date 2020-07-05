Дизайнер представил своё видение внешности эталонной GeForce RTX 3080 Ti

Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti до сих пор упоминается некоторыми источниками под обозначением GeForce RTX 3090, чёткого представления о её характеристиках нет ни у кого, но само ожидание встречи с новинкой продолжает вдохновлять специалистов по дизайну. Очередные рендеры эталонной версии GeForce RTX 3080 Ti появились в Сети в эти выходные.

Источник изображения: Imgur, Dave Goetsch

За основу своих трёхмерных эскизов дизайнер Дейв Гёч (Dave Goetsch) взял одно из первых изображений кожуха системы охлаждения видеокарт серии GeForce RTX 3080 эталонного дизайна с двумя вентиляторами, развёрнутыми лицевой стороной друг от друга.

Источник изображения: Imgur, Dave Goetsch

На первом изображении ясно видны два восьмиконтактных разъёма, закреплённых в средней части «кормы» видеокарты. Согласно имеющимся данным, к печатной плате они механически крепиться не будут, но электрическое соединение обеспечат два удлинительных кабеля.

Источник изображения: Imgur, Dave Goetsch

Ассиметричная компоновка вентиляторов подразумевает наличие декоративной решётки в том сегменте, который не демонстрирует крыльчатку. Общая симметрия секций сохраняется, с лицевой стороны на «глухой» части нанесена надпись «RTX 3080 Ti». Вряд ли сама NVIDIA стала бы разделять название модели именно таким образом.

Источник изображения: Imgur, Dave Goetsch

Задняя панель видеокарты, по мнению автора эскизов, будет содержать три выхода DisplayPort, один HDMI и один USB Type-C, а также фигурные вентиляционные прорези. Само собой, это лишь частный взгляд на возможную внешность видеокарты, с официальной версией дизайна он может не иметь ничего общего. Зато наличие подобных работ в свободном доступе говорит о высоком интересе к грядущим новинкам NVIDIA. По неофициальным данным, их анонс должен состояться не позднее сентября.



