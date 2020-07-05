Дизайнер представил своё видение внешности эталонной GeForce RTX 3080 Ti

Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti до сих пор упоминается некоторыми источниками под обозначением GeForce RTX 3090, чёткого представления о её характеристиках нет ни у кого, но само ожидание встречи с новинкой продолжает вдохновлять специалистов по дизайну. Очередные рендеры эталонной версии GeForce RTX 3080 Ti появились в Сети в эти выходные.

Дизайнер представил своё видение внешности эталонной GeForce RTX 3080 Ti

Источник изображения: Imgur, Dave Goetsch

За основу своих трёхмерных эскизов дизайнер Дейв Гёч (Dave Goetsch) взял одно из первых изображений кожуха системы охлаждения видеокарт серии GeForce RTX 3080 эталонного дизайна с двумя вентиляторами, развёрнутыми лицевой стороной друг от друга.

Дизайнер представил своё видение внешности эталонной GeForce RTX 3080 Ti

Источник изображения: Imgur, Dave Goetsch

На первом изображении ясно видны два восьмиконтактных разъёма, закреплённых в средней части «кормы» видеокарты. Согласно имеющимся данным, к печатной плате они механически крепиться не будут, но электрическое соединение обеспечат два удлинительных кабеля.

Дизайнер представил своё видение внешности эталонной GeForce RTX 3080 Ti

Источник изображения: Imgur, Dave Goetsch

Ассиметричная компоновка вентиляторов подразумевает наличие декоративной решётки в том сегменте, который не демонстрирует крыльчатку. Общая симметрия секций сохраняется, с лицевой стороны на «глухой» части нанесена надпись «RTX 3080 Ti». Вряд ли сама NVIDIA стала бы разделять название модели именно таким образом.

Дизайнер представил своё видение внешности эталонной GeForce RTX 3080 Ti

Источник изображения: Imgur, Dave Goetsch

Задняя панель видеокарты, по мнению автора эскизов, будет содержать три выхода DisplayPort, один HDMI и один USB Type-C, а также фигурные вентиляционные прорези. Само собой, это лишь частный взгляд на возможную внешность видеокарты, с официальной версией дизайна он может не иметь ничего общего. Зато наличие подобных работ в свободном доступе говорит о высоком интересе к грядущим новинкам NVIDIA. По неофициальным данным, их анонс должен состояться не позднее сентября.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Apple Mac Pro теперь можно добавить Radeon Pro W5500X, и это стоит дешевле колёсиковВ Apple Mac Pro теперь можно добавить Radeon Pro W5500X, и это стоит дешевле колёсиков
Статистика Silicon Lottery: на частоте 5,1 ГГц способен работать лишь один Core i9-10900K из четырёхСтатистика Silicon Lottery: на частоте 5,1 ГГц способен работать лишь один Core i9-10900K из четырёх
Intel готовит процессор Core i9-10850K — более доступный вариант 10-ядерного флагманаIntel готовит процессор Core i9-10850K — более доступный вариант 10-ядерного флагмана
Intel Core i7-1165G7 сравнили с AMD Ryzen 7 4800U: очередная победа Tiger Lake в однопотокеIntel Core i7-1165G7 сравнили с AMD Ryzen 7 4800U: очередная победа Tiger Lake в однопотоке
Вентиляторы DeepCool Gamer Storm TF-120S и TF-140S рассчитаны на радиаторы СЖОВентиляторы DeepCool Gamer Storm TF-120S и TF-140S рассчитаны на радиаторы СЖО
Блок рекламы


Похожие новости
Дитя пандемии: GeForce GTX 1650 Ultra на базе TU106 появилась из-за высокого спроса на ноутбукиДитя пандемии: GeForce GTX 1650 Ultra на базе TU106 появилась из-за высокого спроса на ноутбуки
Arctic представила серию процессорных кулеров Freezer 13 X из четырёх моделейArctic представила серию процессорных кулеров Freezer 13 X из четырёх моделей
Marshall представила водонепроницаемую портативную колонку EmbertonMarshall представила водонепроницаемую портативную колонку Emberton
GALAX представила видеокарту GeForce GTX 1650 Ultra на графическом чипе от GeForce RTX 2060GALAX представила видеокарту GeForce GTX 1650 Ultra на графическом чипе от GeForce RTX 2060
LG представила новые OLED-телевизоры GX Gallery толщиной всего 20 ммLG представила новые OLED-телевизоры GX Gallery толщиной всего 20 мм
Acer представила флагманский Chromebook Enterprise Spin 713 стоимостью 899 евроAcer представила флагманский Chromebook Enterprise Spin 713 стоимостью 899 евро
Acer представила новые ноутбуки для бизнеса, экстремальной работы, творчества и игрAcer представила новые ноутбуки для бизнеса, экстремальной работы, творчества и игр
Raijintek представила универсальный воздушный кулер для видеокарт Morpheus 8057Raijintek представила универсальный воздушный кулер для видеокарт Morpheus 8057
Утечка результатов NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti в 3DMark — 2080 Ti глотает пыльУтечка результатов NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti в 3DMark — 2080 Ti глотает пыль
SilverStone представила для одноплатного компьютера Raspberry Pi 4 корпус с пассивной СОSilverStone представила для одноплатного компьютера Raspberry Pi 4 корпус с пассивной СО
Последние новости
Подгружаем последние новости