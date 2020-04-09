К осени AMD может представить загадочные настольные Ryzen 4000

К осени AMD может представить загадочные настольные Ryzen 4000

Компания AMD пока что представила лишь мобильные процессоры Ryzen 4000, тогда как в настольном сегменте продолжает предлагать чипы серии Ryzen 3000. Между тем, ресурс DigiTimes со ссылкой на собственные источники в рядах производителей материнских плат сообщил, что настольные Ryzen 4000 могут дебютировать уже этой осенью.

Сообщается, что изначально AMD планировала анонсировать процессоры Ryzen 4000 в рамках выставки Computex 2020 в июне этого года. Однако выставку из-за вспышки коронавируса перенесли на сентябрь, к тому же ходят слухи, что она и вовсе может не состояться. Тем не менее, источник полагает, что AMD представит процессоры Ryzen 4000 в августе или сентябре этого года.

Однако нужно понимать, что речь тут идёт не о носителях архитектуры Zen 3. Процессоры Ryzen 4000 семейства Vermeer на архитектуре Zen 3 дебютируют только в следующем году — об этом говорила сама AMD во время квартального отчёта. Таким образом, в августе или сентябре имеет шанс увидеть свет разве только настольная часть семейства Renoir, то есть десктопные гибридные процессоры Ryzen 4000 на базе ядер Zen 2 и графики Vega.

К осени AMD может представить загадочные настольные Ryzen 4000

Впрочем, и в таком развитии событий существуют вполне обоснованные сомнения. Кристаллы гибридных процессоров Renoir обладают восемью ядрами Zen 2 и восемью графическими вычислительными блоками Vega. То есть, здесь предусмотрен довольно мощный CPU и не самая производительная для настольного ПК графика. Для большинства пользователей такой процессор окажется крайне несбалансированным вариантом. Тем более, что он имеет шанс попасть только в верхние ценовые сегменты из-за большого числа ядер и высокой себестоимости. Куда оптимальнее для среднестатистического покупателя выглядит связка из того же восьмиядерного Ryzen 7 3700X и производительной дискретной видеокарты.

Поэтому компания AMD, скорее всего, на выпуск подобного продукта не решится. Какие же процессоры Ryzen 4000 нас могут ожидать в начале осени? В этом как раз и кроется главная интрига сообщения Digitimes. Всё выглядит так, будто AMD подготовила какой-то очень неожиданный шаг.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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