ASUS VZ279HEG1R и VZ249HEG1R: игровые мониторы с технологией ELMB

ASUS VZ279HEG1R и VZ249HEG1R: игровые мониторы с технологией ELMB

В ассортименте ASUS появились родственные мониторы VZ279HEG1R и VZ249HEG1R, разработанные для игровых систем: новинки имеют диагональ соответственно 27 дюймов и 23,8 дюйма.

Применена матрица IPS с разрешением 1920 ? 1080 пикселей (формат Full HD). Показатели яркости, контрастности и динамической контрастности — 250 кд/м2, 1000:1 и 100 000 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Мониторы обладают временем отклика в 1 мс. Частота обновления равна 75 Гц. Технология AMD FreeSync обеспечивает синхронизацию частоты смены кадров между графической картой и дисплеем: это помогает повысить плавность игрового процесса.

ASUS VZ279HEG1R и VZ249HEG1R: игровые мониторы с технологией ELMB

В новинках реализована система уменьшения размытости картинки в движении ELMB (Extreme Low Motion Blur). Технологии Ultra-Low Blue Light и Flicker-Free помогают снизить нагрузку на глаза пользователя во время продолжительных игровых сессий.

ASUS VZ279HEG1R и VZ249HEG1R: игровые мониторы с технологией ELMB

Предусмотрен фирменный набор игровых средств GamePlus: это перекрестие прицела, таймер, счётчик кадров и инструмент выравнивания картинки в многодисплейных конфигурациях.

Для подключения источников сигнала доступны интерфейсы HDMI и D-Sub. Подставка позволяет регулировать только угол наклона экрана.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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