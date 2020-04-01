Видеокарты GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6 начали появляться в продаже

На днях мы писали о том, что производители готовят видеокарты GeForce GTX 1650, оснащённые памятью GDDR6 вместо стандартной GDDR5, что связано с дефицитом последней. И теперь подобные нестандартные ускорители начали появляться в продаже.

В ассортименте немецкого интернет-магазина PC Service Point появились видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1650 D6 OC и GeForce GTX 1650 WindForce D6 OC. О том, что они оснащаются видеопамятью GDDR6, свидетельствует сокращение «D6» их названиях. Кроме того, изменились и кодовые названия графических ускорителей. Если в версиях с памятью GDDR5 использовалось обозначение «1650», то новые версии с GDDR6 получили обозначение «1656» (например, GV-N1656WF2OC-4GD).

К сожалению, тактовая частота использованной в новых видеокартах памяти GDDR6 не уточняется. Прежде сообщалось, что GeForce GTX 1650 получат 4 Гбайт памяти GDDR6 с частотой 1500 МГц (12 ГГц эффективная). Это обеспечит прирост пропускной способности со 128 Гбайт/с у моделей с GDDR5 до 192 Гбит/с у новинок.

Других отличий, например, в конфигурации графического процессора, у новых GeForce GTX 1650 нет. Если бы здесь оказался ещё и более производительный GPU, это негативно сказалось бы на продажах GeForce GTX 1650 Super, поскольку эта версия отличается от оригинальной GeForce GTX 1650 не только памятью GDDR6, но и дополнительными 384 ядрами CUDA в графическом процессоре. Интересно, что новые GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6 в вышеупомянутом немецком магазине осталась даже чуть-чуть дешевле аналогичных моделей с памятью GDDR5.



