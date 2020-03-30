Подъём на серверном рынке может ограничиться вторым кварталом

Серверный сегмент в этом полугодии должен был восстанавливаться и в силу других факторов, но вспышка коронавируса стала дополнительным стимулом к росту спроса на компоненты. Тайваньские разработчики интегральных микросхем, однако, не склонны считать, что спрос продолжит рост за пределами второго квартала.

Подъём на серверном рынке может ограничиться вторым кварталом

Источник изображения: Taiwan News

Эти участники рынка не отрицают, тем не менее, что объёмы продаж компонентов для серверного применения вырастут во втором квартале, но не берутся утверждать, что за его пределами тенденция сохранится. По крайней мере, североамериканские клиенты не готовы сохранить объёмы заказов на прежнем уровне и во втором полугодии.

О росте спроса на компоненты для серверных систем в этом полугодии успели сообщить NVIDIA и Micron. Последней из компаний даже пришлось перенаправлять ресурсы в серверный сегмент из других сфер деятельности, но даже этих мер не хватает для удовлетворения спроса в настоящий момент. Вспышка коронавируса увеличила спрос на облачные сервисы, поскольку учащиеся переводятся на дистанционное обучение, а сотрудники офисов — на удалённую работу. И те, и другие, в свободное время на карантине не прочь развлечь себя сетевыми играми или трансляциями сериалов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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