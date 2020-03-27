Intel представит 10-ядерные Comet Lake-S для десктопов в конце апреля

Компания Intel уже довольно долго готовит новые настольные процессоры Comet Lake-S, и судя по слухам, наконец-то она определилась с датой анонса. Согласно информации ресурса El Chapuzas Informatico, настольные процессоры Intel Core десятого поколения будут представлены 30 апреля.

Правда, в конце следующего месяца состоится лишь так называемый «бумажный анонс». В продажу новинки поступят когда-то позже. Кроме того, обзоры настольных моделей Comet Lake-S будут опубликованы лишь в мае. Вместе с обзорами будут представлены и LGA 1200-материнские платы для них, построенные на микросхемах системной логики Intel 400-й серии.

Если слухи верны, то получается, что в следующем месяце Intel представит сразу два семейства процессоров Core десятого поколения: настольные Comet Lake-S и производительные мобильные Comet Lake-H. Последние, напомним, должны дебютировать второго апреля, а ноутбуки на их основе якобы появятся к середине месяца.

В семействе настольных процессоров Comet Lake-S будут представлены модели, насчитывающие до десяти ядер и обладающие тактовыми частотами до 5,3 ГГц. Новинки будут выполнены в корпусе под процессорный разъём LGA 1200 и будут работать с упомянутыми выше чипсетами Intel 400-й серии.



