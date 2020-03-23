Apple существенно повысила стоимость апгрейда компьютеров Mac

На прошлой неделе Apple без каких-либо предупреждений повысила цены на заказ дополнительных опций для большинства производимых ей компьютеров, продаваемых за пределами США . В Канаде, Европе, Австралии и большей части Азии апгрейд каждого из компонентов компьютеров MacBook Air, MacBook Pro, iMac, iMac Pro, Mac Pro и Mac Mini при заказе на региональном сайте Apple стал примерно на 10 % дороже, чем было раньше.

macrumors.com

Например, в Великобритании, при заказе 16-дюймового MacBook Pro с 8-ядерным процессором с частотой 2,4 ГГц вместо базовой комплектации с процессором, имеющим тактовую частоту 2,3 ГГц, покупателю придётся доплатить 200 фунтов стерлингов, хотя ещё неделю назад такой апгрейд обошёлся бы в 180 фунтов стерлингов.

Аналогичным образом расширение оперативной памяти с 16 до 32 Гбайт теперь стоит 400 (ранее 360), расширение видеопамяти с 4 до 8 Гбайт стоит 100 (ранее 90), а установка SSD-накопителя ёмкостью 2 Тбайт — 400 (ранее 360). Таким образом, 16-дюймовый MacBook Pro в максимальной комплектации обойдётся в общей сложности на 110 дороже чем раньше.

macrumors.com

Стоимость базовых конфигураций компьютеров Apple при этом осталась на прежнем уровне, потому такое нововведение первое время оставалось незамеченным. Первым на сложившуюся ситуацию обратил внимание пользователь из Великобритании, когда стоимость сконфигурированого им ноутбука в корзине заказов на сайте Apple выросла за одну ночь.

Неясно, что спровоцировало Apple поднять цены на апгрейд компьютеров для потребителей за пределами США , хотя нельзя исключать, что причиной могли выступить колебания курсов валют, задержки поставок и нехватка рабочей силы, вызванные пандемией коронавируса.



