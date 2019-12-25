Первая дискретная видеокарта Intel получит всего лишь 96 исполнительных блоков

Компания Intel старается держать подробности о разработке своей будущей дискретной графики в секрете. Однако утечки всё равно появляются на просторах Сети, и на этот раз в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) появилось несколько свежих записей, в которых упоминается дискретная видеокарта Intel DG1, построенная на графическом процессоре с архитектурой Intel Xe.

В одной из записей упоминается комплект разработка (кодовое название DGD12KEF3A), в который входит «внешняя» видеокарта Intel DG1, тогда как в двух других записях упоминается «дискретная графика» Intel DG1 с кодовыми названиями DGD12SEH4A и DGD12SEH3A. Как известно, именно DG1 должна стать первой из видеокарт на ожидаемых графических процессорах Intel , которая будет предназначена для потребительских игровых систем.

Во всех трёх записях в базе ЕЭК указано, что графические процессоры обладают 96 исполнительными блоками (Execution Units, EU). Если структура этих блоков не претерпит изменений по сравнению с актуальной, и каждый из них обладает восемью шейдерами, упомянутые GPU получат в общей сложности 768 шейдеров. Впрочем, есть вероятность, что на каждый блок будет приходиться вдвое больше шейдеров, но даже в таком случае видеокарта DG1 будет явно относиться к решениям ниже среднего уровня.

Напомним, большинство десктопных процессоров Intel Core сейчас наделены встроенной графикой Intel UHD класса GT2 с 24 исполнительными блоками. Самые же продвинутые современные чипы Intel семейства Ice Lake предлагают более прокаченные «встройки» 11-го поколения c числом исполнительных блоков до 64 штук. И это значит, что даже с учётом архитектурных отличий графики 12-го поколения, видеокарта Intel DG1 вряд ли сможет предложить интересную для массовых геймеров производительность.



