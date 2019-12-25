Первая дискретная видеокарта Intel получит всего лишь 96 исполнительных блоков

Первая дискретная видеокарта Intel получит всего лишь 96 исполнительных блоков

Компания Intel старается держать подробности о разработке своей будущей дискретной графики в секрете. Однако утечки всё равно появляются на просторах Сети, и на этот раз в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) появилось несколько свежих записей, в которых упоминается дискретная видеокарта Intel DG1, построенная на графическом процессоре с архитектурой Intel Xe.

В одной из записей упоминается комплект разработка (кодовое название DGD12KEF3A), в который входит «внешняя» видеокарта Intel DG1, тогда как в двух других записях упоминается «дискретная графика» Intel DG1 с кодовыми названиями DGD12SEH4A и DGD12SEH3A. Как известно, именно DG1 должна стать первой из видеокарт на ожидаемых графических процессорах Intel, которая будет предназначена для потребительских игровых систем.

Первая дискретная видеокарта Intel получит всего лишь 96 исполнительных блоков

Во всех трёх записях в базе ЕЭК указано, что графические процессоры обладают 96 исполнительными блоками (Execution Units, EU). Если структура этих блоков не претерпит изменений по сравнению с актуальной, и каждый из них обладает восемью шейдерами, упомянутые GPU получат в общей сложности 768 шейдеров. Впрочем, есть вероятность, что на каждый блок будет приходиться вдвое больше шейдеров, но даже в таком случае видеокарта DG1 будет явно относиться к решениям ниже среднего уровня.

Первая дискретная видеокарта Intel получит всего лишь 96 исполнительных блоков

Напомним, большинство десктопных процессоров Intel Core сейчас наделены встроенной графикой Intel UHD класса GT2 с 24 исполнительными блоками. Самые же продвинутые современные чипы Intel семейства Ice Lake предлагают более прокаченные «встройки» 11-го поколения c числом исполнительных блоков до 64 штук. И это значит, что даже с учётом архитектурных отличий графики 12-го поколения, видеокарта Intel DG1 вряд ли сможет предложить интересную для массовых геймеров производительность.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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