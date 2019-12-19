Плата ASRock X299 Taichi CLX теперь может принять до 1 Тбайт оперативной памяти RDIMM

Компания ASRock выпустила новую версию BIOS для своей материнской платы X299 Taichi CLX, которая обеспечит ей возможность работы не только с привычной для настольных систем оперативной памятью UDIMM, но также и с серверной памятью типа RDIMM.

Поддержка серверной памяти даст возможность устанавливать в системах на материнской плате X299 Taichi CLX и HEDT-процессорах Intel Skylake-X и Cascade Lake-X значительно больше оперативной памяти, нежели это было возможно раньше. Привычные настольные модули UDIMM на текущий момент обладают объёмом до 32 Гбайт, тогда как модули RDIMM могут нести до 128 Гбайт, а также производители уже работают над 256-Гбайт модулями.

То есть используя обычные модули UDIMM в систему на HEDT-процессорах Intel двух последних поколений можно установить до 256 Гбайт оперативной памяти, тогда как с модулями RDIMM можно достичь 1 Тбайт оперативной памяти. Это в свою очередь открывает возможности для создания массивных RAM-дисков, обладающих очень высокой скоростью работы.

В то же время не обойдётся без ограничений: использовать модули RDIMM можно будет только в режиме без коррекции ошибок (non-ECC mode). Но куда более весомым ограничением для многих пользователей станет высокая цена на комплекты RDIMM большого объёма.



