Xiaomi выпустит умную колонку с огромным экраном

Компания Xiaomi работает над новой смарт-колонкой под названием Smart Display Speaker Pro 8. Информация о ней просочилась в интернет, и это будет конкурент Google Hest Hub и Amazon Echo Show.

Главная особенность Smart Display Speaker Pro 8 – это огромный экран, причем цифра 8 в названии колонки вполне может указывать на его диагональ. Выглядит колонка как один из старых компьютеров Apple моноблочного типа, только в сильно уменьшенном масштабе, а если смотреть только на экран, то это вылитый iPad ранних годов.

По слухам, Smart Display Speaker Pro 8 оснастят очень мощной акустикой, да еще и чуть ли не профессиональным усилителем звука, а работать все это, само собой, будет под Android. Правда, пока неясно, будет ли реализована поддержка Google Play, и можно ли будет ставить собственные приложения. Дебют Smart Display Speaker Pro 8 ожидается до конца декабря, в крайнем случае в январе, но колонка может не выйти за пределами Китая. В этой стране за нее попросят около 55 долларов США, так что ее вполне можно будет заказать с AliExpress.

Максим Мишенев, MobileDevice

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